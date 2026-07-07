Un proyecto legislativo pone en agenda un tema al que hay que seguir de cerca: las definiciones respecto de qué hacer con el relleno sanitario de Santa Fe, es decir, el lugar donde disponen finalmente los residuos domiciliarios no sólo de esta capital, sino también de localidades del Área Metropolitana.
Relleno sanitario de Santa Fe: ¿qué pasó con la mesa de trabajo que debía analizar su futuro?
Una iniciativa legislativa plantea convocar esa mesa -con autoridades locales y expertos-, creada por resolución en 2025. La preocupación pasa por la escasa vida útil del relleno: estiman que sólo le quedan seis años de operatividad.
La iniciativa en cuestión, hace apenas unos pocos días ingresada en el sistema de información de expedientes municipal, solicita al Ejecutivo, a través del área correspondiente, que proceda a dar cumplimiento a la Resolución Nº 25.216 sobre la “Mesa de Trabajo Relleno Sanitario”, sancionada por el Concejo en junio de 2025.
Es la segunda vez que se solicita la convocatoria de esta mesa de trabajo: la primera fue a través de otra resolución (N° 24.401). Dicha mesa tiene como objetivo evaluar las circunstancias ambientales y operativas vinculadas al relleno sanitario de Santa Fe capital.
Por qué es importante
Esta mesa debe reunir alrededor de una misma mesa a autoridades locales, especialistas en medioambiente y entidades locales, tales como universidades con asiento de la ciudad, para definir, justamente, las próximas políticas públicas respecto del tratamiento de residuos.
¿Por qué es importante este pedido? Porque de acuerdo a un informe preliminar del Espacio Encuentro, cuyo referente es el concejal Lucas Simoniello, el actual relleno sanitario ubicado en el Complejo Ambiental cuenta con apenas seis años de vida útil.
Este plazo perentorio “obliga a comenzar a planificar qué hacer con las entre 500 y 600 toneladas diarias de basura que generan nueve localidades de la región”, dice el relevamiento. También, sugiere una serie de alternativas para un futuro relleno de alcance metropolitano (ver más abajo, Alternativas).
Fundamentos
El proyecto en ciernes es impulsado por la concejala justicialista Jorgelina Mudallel, con la coautoría de su par de bloque, Jorge Fernández. Busca, según se indica en sus fundamentos, “generar un espacio de trabajo crítico sobre uno de los temas clave de las ciudades modernas: la disposición final de los residuos urbanos”.
La ciudad de Santa Fe resolvió este tema a través de la instalación de un relleno sanitario, que es el que hoy se encuentra en funcionamiento. Sin embargo, “su vida útil terminaría dentro de 6 años aproximadamente, momento en el cual esta capital deberá buscar una nueva respuesta a esta problemática”, aduce después la concejala.
Es en este contexto donde “solicitamos al Ejecutivo la conformación de una mesa de trabajo conjunta coordinada por la secretaría de Gestión Urbana y Ambiente municipal”. En ese espacio además deberán participar integrantes del propio Concejo y del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático provincial.
También, con representantes de las universidades, de entidades y de asociaciones afines a la temática del manejo de los residuos urbanos. Asimismo, se podría convocar a quien se estime conveniente (expertos en la temática) que puedan dar sus aportes.
Antecedentes
Como fue informando oportunamente El Litoral, en diciembre de 2021 el Concejo, a propuesta del Ejecutivo, aprobó la prórroga del contrato de concesión de los servicios de disposición final de los residuos sólidos urbanos por siete años, que hoy está a cargo de Milicic S.A. Este plazo no estaría lejos de vencer.
Se creó el “Distrito RS - Relleno sanitario y Zona de Amortiguación” en el Reglamento de Ordenamiento Urbano (ROU). Con esto se declararon de interés público y sujetas a expropiación “zonas lindantes al área urbana para la localización de módulos de relleno sanitario con disposición actual de residuos, cerramiento y/o aporte de suelo”.
¿Qué implica esto? Que en todo este sector de ocho hectáreas, el Ejecutivo debía elaborar un proyecto para la construcción y operación de la ampliación de la Planta de Tratamiento de Lixiviados, de la Planta de Selección y Clasificación de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) de la fracción seca.
También, una Planta de Clasificación y Compostaje de la Fracción Orgánica, un Sistema de Captación y Quema de Biogás para el módulo existente tanto como la ampliación de la Planta de Aparatos Eléctricos y Electrónicos en Desuso y un depósito de almacenamiento transitorio de residuos especiales.
En julio de 2023, se iniciaron estas obras con el objeto de ampliar la vida útil del relleno sanitario, el cual estaba llegando a su fin. Se estima que la ejecución de tales trabajos permitieron extender el uso del relleno hasta el año 2030.
“Que se gane unos años mediante este tipo de intervenciones nos debe ocupar y preocupar, para encontrar soluciones y alternativas a la temática de los residuos sólidos urbanos. Hoy en el relleno depositan residuos localidades del área metropolitana”, recordó Mudallel.
Entonces, la solución “debe ser necesariamente metropolitana”, adujo. Por eso “la necesidad de comenzar a trabajar cuanto antes la problemática de los residuos también en clave metropolitana, para ello se necesita un nivel de articulación que es necesario ir construyendo y solidificando, aún con el actual relleno funcionando”.
Alternativas
El estudio del Espacio Encuentro proyectó varios escenarios posibles respecto de la gestión de los residuos urbanos hasta el 2060, considerando variables ambientales, territoriales, económicas, técnicas e incluso sociales.
Restricciones de uso del suelo, riesgo hídrico, la cercanía a humedales y áreas protegidas, la accesibilidad vial, los costos logísticos y la aceptación social de los proyectos son algunos de los tópicos que consideran los especialistas de Encuentro.
Una de las posibilidades es reconvertir el predio existente en una “gran estación de transferencia metropolitana”, desde donde los residuos urbanos puedan ser trasladados hacia un nuevo sitio de disposición final.