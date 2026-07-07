Ciudad capital

Relleno sanitario de Santa Fe: ¿qué pasó con la mesa de trabajo que debía analizar su futuro?

Una iniciativa legislativa plantea convocar esa mesa -con autoridades locales y expertos-, creada por resolución en 2025. La preocupación pasa por la escasa vida útil del relleno: estiman que sólo le quedan seis años de operatividad.