Programa Intercomunal de Bandas Civiles Comunitarias

El Himno Nacional sonó con sello santafesino en una producción conjunta de Pilar y Felicia

La producción audiovisual fue estrenada en la madrugada del 9 de Julio y reúne a la Banda Comunal de Felicia, el Ensamble Comunal de Vientos de Pilar, músicos invitados y cantantes solistas. El trabajo fue filmado en la Legislatura de Santa Fe como parte del Programa Intercomunal de Bandas Civiles Comunitarias.