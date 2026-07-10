En el marco de un nuevo aniversario de la Independencia Argentina, la Legislatura de la Provincia de Santa Fe fue el escenario elegido para el estreno de una versión institucional del Himno Nacional Argentino, una producción audiovisual que sintetiza el trabajo desarrollado durante los últimos meses por el Programa Intercomunal de Bandas Civiles Comunitarias que impulsan las comunas de Pilar y Felicia.
El Himno Nacional sonó con sello santafesino en una producción conjunta de Pilar y Felicia
La producción audiovisual fue estrenada en la madrugada del 9 de Julio y reúne a la Banda Comunal de Felicia, el Ensamble Comunal de Vientos de Pilar, músicos invitados y cantantes solistas. El trabajo fue filmado en la Legislatura de Santa Fe como parte del Programa Intercomunal de Bandas Civiles Comunitarias.
La interpretación fue publicada a las 0 horas del 9 de julio y constituye el resultado de un proceso artístico que integró diferentes producciones musicales realizadas durante el año, con el objetivo de ofrecer una versión especialmente concebida para un ámbito institucional de la provincia.
La grabación se realizó durante la noche del 8 de julio en el edificio legislativo y reúne a la Banda Comunal de Felicia, el Ensamble Comunal de Vientos de Pilar, las voces solistas de la soprano Inés Abero y el barítono Iván Müller, además de la participación institucional de los presidentes comunales Carlos Raúl Martínez Aguirre, de Pilar, y Rodrigo Alberto Saluzzo, de Felicia, junto a integrantes de sus respectivos gabinetes y comisiones comunales.
Un proceso artístico desarrollado durante el año
La versión presentada no nació como una producción aislada, sino como la continuidad de un trabajo iniciado meses atrás.
Su base musical corresponde al arreglo para instrumentos de viento realizado por el maestro Julián Ovando Salemi, quien además estuvo a cargo de la dirección general y la producción ejecutiva del proyecto. Esa primera versión fue presentada el 28 de octubre en el Congreso de la Nación y posteriormente publicada de manera oficial el 11 de mayo, en coincidencia con el Día del Himno Nacional Argentino.
Más adelante, el proyecto incorporó un nuevo arreglo instrumental para guitarra eléctrica, bajo y batería desarrollado por Marcelo Cornut, Ulises Koch y José Alaluf. Esa interpretación fue registrada en el Museo de la Constitución Nacional y difundida el 20 de junio.
La producción estrenada este 9 de Julio integra ambos desarrollos musicales en una única interpretación, pensada específicamente para representar institucionalmente a la Legislatura santafesina.
Música, identidad y trabajo comunitario
Desde la organización destacaron que la iniciativa busca reflejar el valor de la música como herramienta de formación, integración e identidad colectiva.
El Programa Intercomunal de Bandas Civiles Comunitarias reúne a decenas de músicos de ambas localidades y promueve espacios de aprendizaje y participación cultural a través de ensambles y bandas de viento.
En esta oportunidad participaron más de treinta integrantes del programa, acompañados por docentes, colaboradores y equipos técnicos que hicieron posible la realización de la producción.
La dirección artística estuvo a cargo de Julián Ovando Salemi, mientras que la realización audiovisual fue responsabilidad de Lucas Diego Baroni y Jeremías Baroni. La cobertura fotográfica correspondió a Melina Sierra y las tareas de comunicación fueron coordinadas por los equipos de prensa de las comunas de Pilar y Felicia.
Un estreno para el Día de la Independencia
El lanzamiento fue programado para los primeros minutos del 9 de Julio, fecha en la que Argentina conmemora el 210° aniversario de la Declaración de la Independencia.
Con la Legislatura provincial como escenario, la producción propone una interpretación que combina la sonoridad tradicional de los instrumentos de viento con una instrumentación contemporánea, en una puesta audiovisual que busca representar el trabajo conjunto de dos comunidades santafesinas comprometidas con el desarrollo cultural.
La iniciativa constituye un nuevo paso dentro del Programa Intercomunal de Bandas Civiles Comunitarias, una propuesta que desde Pilar y Felicia impulsa la formación musical y la articulación entre instituciones, consolidando un proyecto que trasciende las fronteras locales y encuentra en las fechas patrias un espacio para expresar el valor de la cultura como elemento de construcción comunitaria.