Con una destacada convocatoria de público en San Carlos Sud, quedó oficialmente inaugurada la gira 2026 de “SOMOS”, la nueva producción artística impulsada por la Banda Comunal de Felicia y la Escuela de Vientos de Pilar, dos instituciones que desde hace años trabajan de manera conjunta en el fortalecimiento de la educación musical y la integración comunitaria.
Música, educación y comunidad: el Programa Intercomunal de Bandas lanzó su nueva producción artística en San Carlos Sud
La Banda Comunal de Felicia y la Escuela de Vientos de Pilar presentaron oficialmente “SOMOS”, la nueva producción del Programa Intercomunal de Bandas. El espectáculo, estrenado en San Carlos Sud, combina música, formación y participación comunitaria, consolidando una experiencia cultural única en la región que ya proyecta nuevas presentaciones provinciales e intercambios internacionales.
La propuesta fue concebida como mucho más que un concierto. Según destacaron sus organizadores, representa la síntesis de un modelo educativo y cultural que reúne a niños, jóvenes, adultos y adultos mayores en torno a la música, promoviendo valores como la inclusión, el trabajo colectivo y la generación de oportunidades de formación artística.
El espectáculo combina diferentes expresiones musicales y busca reflejar el recorrido realizado por el Programa Intercomunal de Bandas a lo largo de los años, fortaleciendo además el sentido de pertenencia de las comunidades que participan activamente de la iniciativa.
Un recorrido musical que celebra la identidad del programa
La producción “SOMOS” reúne obras que marcaron distintas etapas de la historia del programa, incorporando además nuevos arreglos, composiciones originales e innovadoras propuestas escénicas preparadas especialmente para la temporada 2026.
El repertorio incluye música de películas, tango, jazz y swing, junto con intervenciones vocales que enriquecen la puesta en escena y amplían la experiencia artística para el público.
Bajo la dirección educativa y artística del maestro Julián Ovando Salemi, la propuesta busca mostrar la evolución alcanzada por un proyecto que continúa creciendo año tras año, tanto en cantidad de participantes como en calidad musical.
Actualmente, el Programa Intercomunal de Bandas nuclea a alumnos, músicos e invitados provenientes de Felicia, Pilar, Esperanza, Franck, San Carlos, Santa Fe, Sauce Viejo y otras localidades de la provincia, conformando una red cultural regional de gran alcance.
Proyección provincial e internacional
Tras el exitoso estreno, el programa ya tiene definidas nuevas actividades para los próximos meses. El 20 de junio presentará una producción audiovisual en el Museo de la Constitución de Santa Fe, mientras que el 9 de julio realizará una destacada performance en la Legislatura de la Provincia de Santa Fe.
Paralelamente, la iniciativa continúa fortaleciendo su proyección internacional mediante vínculos de cooperación e intercambio cultural con la ciudad italiana de Nápoles, una relación que abre nuevas posibilidades para el desarrollo artístico y educativo de sus integrantes.
Desde la organización remarcaron que “SOMOS” sintetiza la esencia del proyecto: una propuesta donde la educación, la música y la comunidad se convierten en herramientas de transformación social y construcción de futuro.
Con este nuevo capítulo, el Programa Intercomunal de Bandas reafirma su compromiso con la formación cultural de la región y consolida un modelo de trabajo colaborativo que ya se ha convertido en una referencia dentro de la provincia de Santa Fe.