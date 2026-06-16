Con el Proyecto "SOMOS"

Música, educación y comunidad: el Programa Intercomunal de Bandas lanzó su nueva producción artística en San Carlos Sud

La Banda Comunal de Felicia y la Escuela de Vientos de Pilar presentaron oficialmente “SOMOS”, la nueva producción del Programa Intercomunal de Bandas. El espectáculo, estrenado en San Carlos Sud, combina música, formación y participación comunitaria, consolidando una experiencia cultural única en la región que ya proyecta nuevas presentaciones provinciales e intercambios internacionales.