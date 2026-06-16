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En Vivo Martes 16 de junio de 2026

El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto

Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.

Tránsito en Santa Fe Créditos: Flavio RainaTránsito en Santa Fe Créditos: Flavio Raina
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Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región.

Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.

08:09 / Mar. 16.06.2026

Tránsito en Santa Fe

Neblina y precaución en las rutas

La presencia de niebla afecta principalmente a los corredores del centro y norte provincial. Las autoridades aconsejan disminuir la velocidad, mantener una mayor distancia entre vehículos, utilizar luces bajas y evitar maniobras de sobrepaso cuando la visibilidad sea reducida.

Obras y desvíos en la Ruta Nacional 11

Continúan los trabajos de mejora sobre la Ruta Nacional 11, en Puerto General San Martín, en el tramo comprendido entre el límite con Timbúes y la calle Héroes de Malvinas.

Las tareas se desarrollan diariamente entre las 8 y las 18, con reducción de un carril y paso alternado coordinado por banderilleros. Finalizada la jornada laboral, el tránsito vuelve a su circulación habitual.

Durante el operativo:

Hacia el sur: circulan todo tipo de vehículos, incluidos camiones.

Hacia el norte: pueden transitar vehículos livianos y transporte público. Los camiones son desviados por calle Héroes de Malvinas hacia Timbúes.

Cambios en el Puente Carretero Santa Fe-Santo Tomé

Por el avance de la construcción del nuevo puente carretero y sus accesos, permanece vigente un desvío en la cabecera santafesina para quienes viajan hacia Santo Tomé.

En ese sector, la calzada que conduce hacia la ciudad de Santa Fe funciona de manera provisoria con doble sentido de circulación durante unos 200 metros, a la altura del distribuidor de CILSA.

Se solicita conducir con máxima precaución, prever demoras superiores a las habituales y, de ser posible, utilizar como alternativa la Autopista Rosario-Santa Fe.

Obras en rutas provinciales

También continúan distintos frentes de obra en la red vial santafesina:

Pavimentación: rutas provinciales 2, 10-s, 31, 91, 96, 7-s y avenida Circunvalación de Venado Tuerto.

Repavimentación: rutas 1, 5, 6, 10, 13, 21, 23, 39 y 41-s.

Construcción de rotondas: trabajos en Esperanza, Arrufó, Carlos Pellegrini, Rosario, Venado Tuerto y otros puntos estratégicos.

Puentes: continúan las obras sobre la RP 98-s, RP 4, RP 32, RP 39 y el nuevo puente carretero entre Santa Fe y Santo Tomé.

07:43 / Mar. 16.06.2026

Autopista Rosario -Santa Fe

Se registran bancos de niebla en algunos sectores del corredor. Circular con precaución

06:42 / Mar. 16.06.2026

Cortes por intervenciones en vía pública

Güemes entre Iturraspe y Pedro Zenteno ( Obras de ASSA.)

Francia entre Uruguay y Entre Ríos (a partir de las 07.30 por 15 días) Obras de ASSA.

Junín entre San Martín y San Jerónimo (14.00 -18.00) Obras de ASSA

PUENTE COLGANTE ( 09.00 - 16.00) Obra municipal recambio de luminarias- PASO PEATONAL HABILITADO

06:42 / Mar. 16.06.2026

Reducción de calzada

Alberdi entre Castellanos y Maipú - Obras de ASSA

Av. Freyre en intersección con calle Mendoza (mano hacia el sur)

Francia intersección con Bv. Pellegrini (Obras de ASSA.)

Entre Ríos entre 1ero de Mayo y 4 de Enero

Santiago de Chile entre Gral. Mosconi y Moreno (Obras de bacheo municipal)

Urquiza y Bv. Pellegrini (Obras de ASSA)

06:40 / Mar. 16.06.2026

Desvíos de colectivos por intervenciones en vía pública

Zona afectada: Entre Ríos entre 1ero de Mayo y 4 de Enero

Línea 16 (Ida): de recorrido por San Jerónimo - 3 de Febrero - 4 de Enero  a recorrido habitual.

Zona afectada: Güemes entre Iturraspe y Pedro Zenteno.

Línea 9 (ida): de recorrido habitual por calle Güemes - Iturraspe – Pedro Ferré – Güemes a recorrido habitual.

Línea 9 (vuelta): de recorrido habitual por calle Güemes - Pedro Ferré - Mitre – Iturraspe - Güemes a recorrido habitual.

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