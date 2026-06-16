Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región.
El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto
Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.
Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.
Tránsito en Santa Fe
Neblina y precaución en las rutas
La presencia de niebla afecta principalmente a los corredores del centro y norte provincial. Las autoridades aconsejan disminuir la velocidad, mantener una mayor distancia entre vehículos, utilizar luces bajas y evitar maniobras de sobrepaso cuando la visibilidad sea reducida.
Obras y desvíos en la Ruta Nacional 11
Continúan los trabajos de mejora sobre la Ruta Nacional 11, en Puerto General San Martín, en el tramo comprendido entre el límite con Timbúes y la calle Héroes de Malvinas.
Las tareas se desarrollan diariamente entre las 8 y las 18, con reducción de un carril y paso alternado coordinado por banderilleros. Finalizada la jornada laboral, el tránsito vuelve a su circulación habitual.
Durante el operativo:
Hacia el sur: circulan todo tipo de vehículos, incluidos camiones.
Hacia el norte: pueden transitar vehículos livianos y transporte público. Los camiones son desviados por calle Héroes de Malvinas hacia Timbúes.
Cambios en el Puente Carretero Santa Fe-Santo Tomé
Por el avance de la construcción del nuevo puente carretero y sus accesos, permanece vigente un desvío en la cabecera santafesina para quienes viajan hacia Santo Tomé.
En ese sector, la calzada que conduce hacia la ciudad de Santa Fe funciona de manera provisoria con doble sentido de circulación durante unos 200 metros, a la altura del distribuidor de CILSA.
Se solicita conducir con máxima precaución, prever demoras superiores a las habituales y, de ser posible, utilizar como alternativa la Autopista Rosario-Santa Fe.
Obras en rutas provinciales
También continúan distintos frentes de obra en la red vial santafesina:
Pavimentación: rutas provinciales 2, 10-s, 31, 91, 96, 7-s y avenida Circunvalación de Venado Tuerto.
Repavimentación: rutas 1, 5, 6, 10, 13, 21, 23, 39 y 41-s.
Construcción de rotondas: trabajos en Esperanza, Arrufó, Carlos Pellegrini, Rosario, Venado Tuerto y otros puntos estratégicos.
Puentes: continúan las obras sobre la RP 98-s, RP 4, RP 32, RP 39 y el nuevo puente carretero entre Santa Fe y Santo Tomé.
Autopista Rosario -Santa Fe
Se registran bancos de niebla en algunos sectores del corredor. Circular con precaución
Cortes por intervenciones en vía pública
Güemes entre Iturraspe y Pedro Zenteno ( Obras de ASSA.)
Francia entre Uruguay y Entre Ríos (a partir de las 07.30 por 15 días) Obras de ASSA.
Junín entre San Martín y San Jerónimo (14.00 -18.00) Obras de ASSA
PUENTE COLGANTE ( 09.00 - 16.00) Obra municipal recambio de luminarias- PASO PEATONAL HABILITADO
Reducción de calzada
Alberdi entre Castellanos y Maipú - Obras de ASSA
Av. Freyre en intersección con calle Mendoza (mano hacia el sur)
Francia intersección con Bv. Pellegrini (Obras de ASSA.)
Entre Ríos entre 1ero de Mayo y 4 de Enero
Santiago de Chile entre Gral. Mosconi y Moreno (Obras de bacheo municipal)
Urquiza y Bv. Pellegrini (Obras de ASSA)
Desvíos de colectivos por intervenciones en vía pública
Zona afectada: Entre Ríos entre 1ero de Mayo y 4 de Enero
Línea 16 (Ida): de recorrido por San Jerónimo - 3 de Febrero - 4 de Enero a recorrido habitual.
Zona afectada: Güemes entre Iturraspe y Pedro Zenteno.
Línea 9 (ida): de recorrido habitual por calle Güemes - Iturraspe – Pedro Ferré – Güemes a recorrido habitual.
Línea 9 (vuelta): de recorrido habitual por calle Güemes - Pedro Ferré - Mitre – Iturraspe - Güemes a recorrido habitual.