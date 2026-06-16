La ciudad de Casilda vivió una jornada especial con motivo del 50° aniversario del Complejo Cultural y Educativo Municipal "Benito Quinquela Martín". Desde las primeras horas de la tarde, vecinos, familias y público en general comenzaron a acercarse al tradicional espacio para disfrutar de una propuesta libre y gratuita que reunió diversas expresiones artísticas y culturales.
La Quinquela celebró sus 50 años con una multitudinaria fiesta cultural
Con una jornada cargada de arte, música, emociones y participación comunitaria, el Complejo Cultural y Educativo Municipal "Benito Quinquela Martín" celebró este domingo un nuevo aniversario de su vida institucional, reafirmando su lugar como uno de los espacios más emblemáticos de la cultura casildense.
La celebración se transformó en un verdadero encuentro comunitario, donde generaciones de casildenses compartieron recuerdos, experiencias y el orgullo de pertenecer a una institución que ha dejado una huella profunda en la vida cultural de la ciudad.
La programación especial incluyó espectáculos, muestras, intervenciones artísticas y distintas actividades pensadas para toda la familia, en una jornada que combinó celebración, reconocimiento y emoción. Cada rincón del complejo reflejó la historia y el presente de una institución que continúa renovándose y proyectándose hacia el futuro.
En ese marco, la comunidad acompañó masivamente una celebración que quedará grabada en la memoria de quienes forman parte de la historia de la Quinquela. Medio siglo después de su creación, el Complejo Cultural y Educativo Municipal "Benito Quinquela Martín" sigue siendo un símbolo de identidad para Casilda, un espacio abierto a la expresión y al crecimiento comunitario.