En Casilda

La Quinquela celebró sus 50 años con una multitudinaria fiesta cultural

Con una jornada cargada de arte, música, emociones y participación comunitaria, el Complejo Cultural y Educativo Municipal "Benito Quinquela Martín" celebró este domingo un nuevo aniversario de su vida institucional, reafirmando su lugar como uno de los espacios más emblemáticos de la cultura casildense.