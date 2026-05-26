Del aula al Congreso

La música como puente: Felicia y Pilar consolidan un hecho cultural sin precedentes

La proyección pública del Himno Nacional Argentino filmado en el Congreso de la Nación marcó un momento histórico para Felicia y Pilar. La iniciativa, impulsada por el Programa Intercomunal de Bandas, fue declarada de uso oficial y se convirtió en un símbolo de integración cultural, educativa y comunitaria.