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Músicos de Pilar y Felicia llegan al Senado de la Nación con una versión colectiva del Himno

Una producción audiovisual grabada en el Congreso de la Nación reunirá a músicos de Felicia y Pilar en una versión colectiva del Himno Nacional Argentino, que se estrenará el 11 de mayo y será adoptada oficialmente en ambas localidades del departamento Las Colonias.

Felicia y Pilar en escena: el Himno Nacional tendrá una versión intercomunal con sello santafesinoFelicia y Pilar en escena: el Himno Nacional tendrá una versión intercomunal con sello santafesino
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El próximo 11 de mayo, en el marco del Día del Himno Nacional Argentino, se estrenará oficialmente una versión audiovisual de la canción patria interpretada por formaciones musicales del interior santafesino.

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La producción fue impulsada por el Senado de la Nación a través del programa “Cantando a la Patria”, una iniciativa que promueve la participación de agrupaciones comunitarias en espacios institucionales.

Felicia y Pilar en escena: el Himno Nacional tendrá una versión intercomunal con sello santafesinoLas comunas de Pilar y Felicia avanzarán en la declaración de esta versión como oficial para su uso en actos institucionales. Foto: Gentileza Senado de la Nación

El material fue registrado el 28 de octubre de 2025 en el Salón Azul del Congreso de la Nación, uno de los ámbitos más representativos del país, y tiene como protagonistas a la Banda Comunal de Felicia y el Ensamble Comunal de Vientos de Pilar.

Trabajo colectivo y dirección artística

La interpretación estuvo dirigida por el maestro Julián Ovando, responsable además del arreglo y la adaptación de la obra.

Felicia y Pilar en escena: el Himno Nacional tendrá una versión intercomunal con sello santafesinoFelicia y Pilar en escena: el Himno Nacional tendrá una versión intercomunal con sello santafesino

La propuesta reunió a músicos de distintas edades, en una experiencia que combinó formación, trabajo conjunto y expresión artística.

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La producción también contó con la participación de los solistas invitados Marcelo Cornut, Inés Abero e Iván Müller, quienes aportaron sus interpretaciones en esta versión del Himno, concebida desde una mirada colectiva.

Reconocimiento local y valor institucional

La iniciativa forma parte del Programa Intercomunal de Bandas Civiles Comunitarias, que busca fortalecer la integración cultural entre localidades y poner en valor el rol de estos espacios en la formación artística.

Felicia y Pilar en escena: el Himno Nacional tendrá una versión intercomunal con sello santafesinoFelicia y Pilar en escena: el Himno Nacional tendrá una versión intercomunal con sello santafesino

Las comunas de Pilar y Felicia avanzarán en la declaración de esta versión como oficial para su uso en actos institucionales, lo que le otorga un carácter representativo dentro de ambas comunidades.

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El estreno se proyecta como un acontecimiento relevante dentro del calendario cultural, al reunir en una misma propuesta el trabajo de músicos del interior y su proyección en un ámbito de alcance nacional.

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