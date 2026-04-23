Programa Intercomunal de Bandas

Músicos de Pilar y Felicia llegan al Senado de la Nación con una versión colectiva del Himno

Una producción audiovisual grabada en el Congreso de la Nación reunirá a músicos de Felicia y Pilar en una versión colectiva del Himno Nacional Argentino, que se estrenará el 11 de mayo y será adoptada oficialmente en ambas localidades del departamento Las Colonias.