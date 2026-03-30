"SOMOS", la nueva apuesta del Programa Intercomunal de Bandas que se proyecta en la región
La propuesta será presentada el 1 de abril por la Escuela Banda Comunal de Felicia y el Ensamble de Vientos de Pilar. El espectáculo marca una nueva etapa en un proyecto que combina formación artística, integración regional y producción cultural.
Con un nuevo show, el Programa Intercomunal de Bandas consolida su crecimiento en Santa Fe
A días de su presentación oficial, el Programa Intercomunal de Bandas anunció el lanzamiento de “SOMOS”, su nueva producción artística, que verá la luz el próximo 1 de abril con la participación de la Escuela Banda Comunal de Felicia y el Ensamble Comunal de Vientos de Pilar, bajo la dirección del maestro Julián Ovando Salemi.
Con un nuevo show, el Programa Intercomunal de Bandas consolida su crecimiento en Santa Fe
La propuesta representa un nuevo desafío escénico y musical dentro de un proyecto que, en los últimos años, ha logrado consolidarse como una experiencia significativa en la provincia de Santa Fe.
Con un enfoque que articula formación, producción y territorio, el programa impulsa un sistema educativo con terminalidad artística, basado en la práctica musical colectiva y el trabajo en red entre distintas comunas.
Un proyecto que crece con identidad regional
Actualmente, el Programa Intercomunal de Bandas reúne a 34 músicos y cuenta con una trayectoria de cuatro años de continuidad, reflejando un proceso sostenido de formación y desarrollo colectivo.
A lo largo de este recorrido, ha promovido la integración de jóvenes y adultos en instancias de aprendizaje continuo, fortaleciendo el sentido de pertenencia y consolidando una identidad sonora propia en el territorio.
Con un nuevo show, el Programa Intercomunal de Bandas consolida su crecimiento en Santa Fe
El proyecto no solo se limita a la formación musical, sino que también construye espacios de encuentro donde la música funciona como una herramienta de inclusión, participación y desarrollo cultural. Esta impronta se ve reflejada en cada una de sus producciones, que buscan trascender lo artístico para generar impacto comunitario.
De la formación local a escenarios nacionales
Entre sus antecedentes más destacados, el programa ha llevado adelante presentaciones en espacios de relevancia institucional y cultural, como el Museo de la Constitución, el Salón Blanco de Casa Gris, el Teatro Colón y el Congreso de la Nación.
Este recorrido evidencia una articulación virtuosa entre el proceso educativo y la proyección hacia escenarios de alta visibilidad.
Estas experiencias no solo posicionan al programa a nivel provincial y nacional, sino que también reafirman la calidad artística alcanzada por sus integrantes, fruto de un trabajo sostenido en el tiempo.
“SOMOS”: una experiencia musical integral
La nueva producción contará con la participación especial de Marcelo Klug en voz y el aporte artístico del Marcelo Cornut Trío, con una impronta ligada al jazz.
En este marco, “SOMOS” propone un recorrido musical que atraviesa géneros, épocas y estilos, ampliando los horizontes tradicionales de las bandas hacia nuevos lenguajes escénicos.
Con un nuevo show, el Programa Intercomunal de Bandas consolida su crecimiento en Santa Fe
Más que un concierto, la propuesta se presenta como una experiencia integral que fusiona lo clásico con lo contemporáneo, y lo popular con la estética de banda cívica. El resultado es un relato artístico que interpela al público desde una dimensión emocional y colectiva.
En línea con el camino que viene desarrollando el programa, el espectáculo también apuesta a producciones temáticas, colaboraciones con artistas invitados y formatos innovadores que enriquecen la escena musical regional.
Si bien aún no se confirmaron oficialmente todas las sedes, trascendidos indican que localidades como San Carlos Sud, Pilar, Santo Domingo y Bella Italia podrían ser los primeros escenarios donde se desplegará esta nueva propuesta, reforzando el vínculo territorial del proyecto.
El lanzamiento de “SOMOS” marcará así el inicio de una nueva etapa para el Programa Intercomunal de Bandas, consolidando su compromiso con la educación artística y la producción cultural en la región, e invitando al público a descubrir, desde la música, una identidad compartida.