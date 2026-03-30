Música, formación e identidad

"SOMOS", la nueva apuesta del Programa Intercomunal de Bandas que se proyecta en la región

La propuesta será presentada el 1 de abril por la Escuela Banda Comunal de Felicia y el Ensamble de Vientos de Pilar. El espectáculo marca una nueva etapa en un proyecto que combina formación artística, integración regional y producción cultural.