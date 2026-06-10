Departamento Las Colonias

La música como puente: Felicia fortalece sus vínculos con Italia a través de un proyecto educativo

La Escuela de Banda Comunal de Felicia y el Liceo Científico Estatal “Francesco Severi” de Nápoles formalizaron un proyecto de intercambio cultural y musical que comenzará este año con actividades virtuales y tiene como objetivo avanzar hacia encuentros presenciales en 2027. La iniciativa busca fortalecer los lazos históricos entre Argentina e Italia a través de la educación, la cultura y la música.