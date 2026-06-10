La localidad de Felicia continúa consolidando su histórica relación con Italia mediante una propuesta que apuesta al intercambio educativo, cultural y artístico como herramienta de integración entre comunidades.
La música como puente: Felicia fortalece sus vínculos con Italia a través de un proyecto educativo
La Escuela de Banda Comunal de Felicia y el Liceo Científico Estatal “Francesco Severi” de Nápoles formalizaron un proyecto de intercambio cultural y musical que comenzará este año con actividades virtuales y tiene como objetivo avanzar hacia encuentros presenciales en 2027. La iniciativa busca fortalecer los lazos históricos entre Argentina e Italia a través de la educación, la cultura y la música.
En este marco, la Escuela de Banda Comunal de Felicia y el Liceo Científico Estatal “Francesco Severi” de Nápoles dieron un nuevo paso en la construcción de un vínculo institucional que permitirá acercar a estudiantes, docentes y familias de ambos países.
La iniciativa quedó formalmente ratificada a través de una comunicación oficial emitida el pasado 1 de junio de 2026, mediante la cual la Escuela de Banda Comunal de Felicia confirmó su adhesión al proyecto, reafirmando el compromiso asumido para desarrollar actividades conjuntas orientadas al intercambio de experiencias y conocimientos.
El programa involucra a participantes de distintas edades —niños, jóvenes, adultos y adultos mayores— y propone generar espacios de encuentro donde la música, la cultura y la educación se conviertan en los principales vehículos de comunicación y aprendizaje mutuo.
Un proyecto que comienza con encuentros virtuales
Las primeras acciones previstas se desarrollarán durante el presente año y estarán centradas en la modalidad virtual.
Entre las actividades proyectadas figuran encuentros en línea, intercambio de producciones musicales, experiencias educativas y mensajes institucionales que permitirán establecer un contacto permanente entre las comunidades de Felicia y Nápoles.
Los organizadores consideran que esta etapa inicial será fundamental para construir vínculos sólidos entre los participantes y sentar las bases para futuras experiencias de cooperación más amplias.
Además de promover el aprendizaje musical, la propuesta busca fomentar el conocimiento de las tradiciones, costumbres e identidades culturales de ambos países, fortaleciendo el respeto por la diversidad y el intercambio de valores.
El proyecto cuenta con el acompañamiento de la Fundación Ágora, presidida por la Dra. Rossana Colucci, cuya tarea de articulación internacional resultó clave para acercar a las instituciones participantes y hacer posible el nacimiento de esta iniciativa de cooperación educativa y cultural.
Cultura, educación y raíces compartidas
Desde la Comuna de Felicia destacaron el valor estratégico de esta propuesta, que se suma a otras acciones desarrolladas en los últimos años para reforzar los vínculos con Italia, país de origen de gran parte de los inmigrantes que dieron forma a la identidad de la región.
“Esta propuesta representa una nueva instancia de vinculación con Italia, un camino que nuestra comunidad ya ha transitado y que hoy vuelve a fortalecerse a través de la cultura, la educación y la música como herramientas de integración entre los pueblos”, expresó el presidente comunal Rodrigo Saluzzo.
Por su parte, la Escuela de Banda Comunal de Felicia, dirigida por el maestro Julián Ovando Salemi, tendrá un rol central en la coordinación de las actividades, impulsando experiencias que permitan ampliar horizontes formativos y generar nuevas oportunidades para los participantes.
Como objetivo a mediano plazo, ambas instituciones aspiran a concretar instancias presenciales de intercambio durante 2027, una meta que dependerá de la coordinación y disponibilidad de las partes involucradas. De concretarse, estos encuentros permitirán profundizar aún más los lazos humanos, educativos y culturales que unen a Felicia y Nápoles.
De esta manera, la música vuelve a convertirse en un lenguaje universal capaz de tender puentes entre comunidades separadas por miles de kilómetros, pero unidas por una historia común y el deseo de construir nuevas oportunidades de cooperación para las futuras generaciones.