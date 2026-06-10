Medioambiente

Los residuos orgánicos tendrán una nueva vida en Humboldt gracias a una iniciativa ambiental

El Ejecutivo local puso en marcha una nueva etapa de su programa de gestión ambiental mediante la entrega gratuita de baldes para la separación de residuos orgánicos. La iniciativa busca incrementar la participación ciudadana en el sistema de recolección diferenciada y potenciar la producción de compost destinado al vivero comunal y a los espacios verdes de la localidad.