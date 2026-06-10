A 44 años de la guerra

San Jerónimo del Sauce será sede de una charla sobre los "Perros de Guerra" en la Gesta de Malvinas

El próximo viernes 19 de junio, el Polideportivo de San Jerónimo del Sauce será escenario de una charla abierta y gratuita dedicada a la Gesta de Malvinas. La actividad contará con la participación de los Veteranos de Guerra José Cruz y Miguel Paz, quienes compartirán experiencias y testimonios sobre el rol desempeñado por la Sección Perros de Guerra de la Armada Argentina durante el conflicto de 1982.