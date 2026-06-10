Con el objetivo de mantener viva la memoria histórica y acercar a la comunidad experiencias directas de quienes participaron en la Guerra de Malvinas, San Jerónimo del Sauce será sede de una jornada especial dedicada a recordar uno de los acontecimientos más significativos de la historia argentina contemporánea.
San Jerónimo del Sauce será sede de una charla sobre los "Perros de Guerra" en la Gesta de Malvinas
El próximo viernes 19 de junio, el Polideportivo de San Jerónimo del Sauce será escenario de una charla abierta y gratuita dedicada a la Gesta de Malvinas. La actividad contará con la participación de los Veteranos de Guerra José Cruz y Miguel Paz, quienes compartirán experiencias y testimonios sobre el rol desempeñado por la Sección Perros de Guerra de la Armada Argentina durante el conflicto de 1982.
La propuesta, titulada “Malvinas: Los Perros de Guerra”, se desarrollará el viernes 19 de junio a las 20 horas en el Polideportivo local y estará abierta a toda la comunidad con entrada libre y gratuita.
El encuentro permitirá conocer aspectos poco difundidos del conflicto bélico de 1982, especialmente aquellos vinculados al trabajo realizado por la Sección Perros de Guerra de la Armada Argentina, una unidad que cumplió funciones estratégicas en el marco de las operaciones desarrolladas durante la guerra.
La actividad se presenta como una oportunidad para escuchar relatos en primera persona, comprender las vivencias de quienes estuvieron en el escenario del conflicto y fortalecer el compromiso colectivo con la memoria y el reconocimiento de los veteranos.
Testimonios que mantienen viva la historia
La jornada contará con la participación de dos protagonistas directos de la Guerra de Malvinas.
Por un lado, el Veterano de Guerra José Cruz brindará la exposición denominada “El Guardián de la Bandera”, donde compartirá experiencias vinculadas a su desempeño durante el conflicto y al significado que tuvo para él representar y resguardar uno de los símbolos más importantes de la identidad nacional.
Por otro lado, el Veterano de Guerra Miguel Paz ofrecerá la charla “El accionar de la Sección”, centrada en las tareas desarrolladas por la unidad de Perros de Guerra de la Armada Argentina y el papel que desempeñó durante las acciones militares en las islas.
A través de estos testimonios, los asistentes podrán acceder a una mirada cercana y humana de los acontecimientos, con relatos que reflejan las dificultades, responsabilidades y desafíos que enfrentaron quienes participaron de la defensa argentina en el Atlántico Sur.
Un espacio para la memoria, la reflexión y el reconocimiento
Más allá de la reconstrucción histórica, la actividad busca generar un ámbito de reflexión sobre valores como el compromiso, la entrega, la solidaridad y el amor por la patria, aspectos que suelen estar presentes en los relatos de quienes protagonizaron la guerra.
Las charlas con veteranos constituyen además una herramienta fundamental para transmitir a las nuevas generaciones el significado de Malvinas dentro de la historia nacional, promoviendo el conocimiento y el respeto por quienes participaron del conflicto.
Desde la organización destacaron que la propuesta apunta a fortalecer la memoria colectiva y a mantener vigente el reconocimiento hacia los excombatientes, cuyo testimonio representa una valiosa fuente de aprendizaje para toda la sociedad.
La convocatoria está dirigida a vecinos de todas las edades, instituciones educativas, organizaciones intermedias y público en general, en una jornada que promete combinar historia, emoción y reflexión.
Con iniciativas de este tipo, San Jerónimo del Sauce reafirma su compromiso con la preservación de la memoria histórica y con el homenaje permanente a quienes fueron protagonistas de una de las páginas más trascendentes de la historia argentina reciente.