Departamento San Jerónimo

Más de 50 familias de Gálvez quedaron preseleccionadas para acceder a su vivienda

Las unidades habitacionales registran un avance del 98 % y forman parte de un proyecto que había quedado inconcluso. El sorteo de preadjudicación permitirá avanzar con la verificación de la documentación de las familias seleccionadas antes de la entrega definitiva.