La ciudad de Gálvez vivió una jornada significativa en materia habitacional con la realización del sorteo de preadjudicación de 52 viviendas destinadas a familias de la localidad. El proceso constituye un paso fundamental para avanzar hacia la entrega de las unidades, que actualmente presentan un avance de obra cercano al 98 %.
Más de 50 familias de Gálvez quedaron preseleccionadas para acceder a su vivienda
Las unidades habitacionales registran un avance del 98 % y forman parte de un proyecto que había quedado inconcluso. El sorteo de preadjudicación permitirá avanzar con la verificación de la documentación de las familias seleccionadas antes de la entrega definitiva.
El acto se desarrolló a través de la Lotería de Santa Fe y pudo seguirse en vivo desde la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario, donde numerosas familias acompañaron el desarrollo del sorteo con expectativa e ilusión.
Las viviendas forman parte de un proyecto habitacional que había quedado inconcluso y que posteriormente fue retomado para garantizar su finalización. La iniciativa busca brindar respuestas concretas a la demanda habitacional existente en la ciudad y facilitar el acceso a la vivienda propia para decenas de familias galvenses.
Comienza la etapa de verificación
Durante la actividad, la directora provincial de Intervención del Hábitat, Melina Giorgi, explicó que el procedimiento realizado corresponde a una instancia de preselección y que ahora se abrirá una etapa administrativa para corroborar la documentación presentada por las familias sorteadas.
La funcionaria recordó que los datos cargados en el Registro Digital de Acceso a la Vivienda tienen carácter de declaración jurada, por lo que los equipos técnicos deberán verificar el cumplimiento de todos los requisitos establecidos antes de concretar las adjudicaciones definitivas.
Una vez completado ese proceso, se avanzará con la asignación formal de las unidades habitacionales.
Viviendas con posibilidad de ampliación
El complejo está compuesto por 52 unidades habitacionales, distribuidas en 32 viviendas de prototipo lineal y 20 de prototipo compacto.
Cada una cuenta con dos dormitorios, cocina-comedor y baño, además de una previsión estructural que permitirá incorporar un tercer dormitorio en el futuro, adaptándose al crecimiento y las necesidades de cada grupo familiar.
Las obras también contemplan la ejecución de infraestructura urbana complementaria, incluyendo apertura de calles, redes cloacales, veredas y forestación, elementos fundamentales para garantizar mejores condiciones de habitabilidad y calidad de vida en el nuevo barrio.
Cupos con criterios de inclusión
La distribución de las viviendas se realizó mediante diferentes cupos establecidos para garantizar la participación de diversos sectores de la comunidad.
Del total de unidades, 31 fueron destinadas a demanda general; 6 a trabajadores metalúrgicos; 10 a integrantes de fuerzas de seguridad, distribuidos según su antigüedad laboral; 4 a personas con discapacidad o trasplante, y 1 a bomberos voluntarios.
Estos criterios buscan promover el acceso equitativo a la vivienda y contemplar situaciones particulares dentro de la comunidad.
La concreción de este proyecto representa una respuesta importante para numerosas familias que esperan acceder a una vivienda propia. Además del impacto social directo, la finalización de las obras permitirá incorporar nueva infraestructura urbana y consolidar el crecimiento ordenado de la ciudad.