El personal de casas particulares tendrá una nueva recomposición salarial durante los próximos meses. A través de la Resolución 4/2026, la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares estableció una serie de aumentos escalonados que se aplicarán entre abril y julio de este año, además de formalizar la incorporación progresiva de sumas no remunerativas al salario básico y actualizar el adicional por zona desfavorable.
Empleadas domésticas: cuánto cobran con los nuevos aumentos confirmados hasta julio de 2026
La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares aprobó una nueva actualización de los salarios mínimos para el personal doméstico. Los incrementos se aplicarán entre abril y julio de 2026 y también incluyen cambios en las sumas no remunerativas y en el adicional por zona desfavorable.
La medida alcanza a todas las categorías del sector en todo el territorio nacional y busca mejorar los ingresos de miles de trabajadores y trabajadoras que se desempeñan en tareas domésticas, asistencia y cuidado de personas.
Cómo serán los aumentos
La normativa establece una serie de incrementos mensuales consecutivos que se calcularán sobre los salarios mínimos vigentes del mes anterior. De esta manera, los aumentos se aplicarán de forma acumulativa y tendrán impacto tanto en las remuneraciones mensuales como en los valores por hora.
El cronograma oficial determina:
Abril de 2026: aumento del 1,8% sobre los salarios mínimos de marzo.
Mayo de 2026: incremento del 1,6% calculado sobre los salarios vigentes en abril.
Junio de 2026: suba del 1,5% respecto de los valores de mayo.
Julio de 2026: aumento del 1,4% sobre las remuneraciones fijadas para junio.
El mecanismo elegido por la comisión consiste en aplicar cada porcentaje sobre el salario ya actualizado del mes anterior, permitiendo una recomposición gradual de los ingresos del sector.
La resolución aclara que estos valores constituyen el piso salarial obligatorio que deben respetar todos los empleadores del país. Sin embargo, nada impide que las partes acuerden remuneraciones superiores cuando así lo consideren conveniente.
El personal de casas particulares comprende distintas categorías laborales, entre ellas supervisores, personal para tareas específicas, caseros, asistentes para el cuidado de personas y trabajadores dedicados a tareas generales. Todas ellas quedan alcanzadas por la actualización salarial dispuesta para este año.
Además del aumento porcentual, uno de los aspectos más relevantes de la resolución es la incorporación al salario básico de montos que hasta ahora tenían carácter no remunerativo.
Qué cambia con la suma no remunerativa
Otro de los puntos centrales de la normativa es la integración definitiva de la suma no remunerativa que había sido acordada para marzo de 2026.
La medida se implementará en dos etapas. La primera comenzó en abril, cuando el 50% de esa suma pasó a formar parte del salario básico. La segunda se concretará en julio, con la incorporación del 50% restante.
Este aspecto tiene una importancia significativa para los trabajadores porque los montos que ingresan al salario básico dejan de ser conceptos extraordinarios y pasan a integrar de manera permanente la remuneración.
En la práctica, esto genera un efecto positivo ya que los futuros aumentos salariales se calcularán sobre una base más alta. También puede impactar favorablemente en otros conceptos vinculados al salario, debido a que el monto pasa a tener carácter remunerativo.
Por ejemplo, el incremento del 1,6% correspondiente a mayo se calcula sobre una base salarial que ya incluye tanto el aumento de abril como la incorporación del primer tramo de la suma no remunerativa. Del mismo modo, el ajuste del 1,4% previsto para julio se aplicará sobre salarios que ya contemplan la integración total de ese monto.
La resolución también introduce una modificación importante para quienes trabajan en regiones consideradas de condiciones más complejas.
A partir del 1 de abril de 2026, el adicional por zona desfavorable quedó fijado en el 31% sobre los salarios mínimos de cada categoría.
Se trata de un beneficio destinado a compensar las particularidades económicas, climáticas y geográficas de determinadas regiones del país. Este adicional se aplica sobre los salarios mínimos establecidos para cada categoría laboral y representa una mejora directa en los ingresos de los trabajadores alcanzados.
La actualización del porcentaje busca acompañar la evolución de los costos de vida en esas zonas y garantizar una mayor protección para quienes desarrollan sus tareas en regiones donde las condiciones suelen ser más exigentes.
Desde la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares destacaron que la medida forma parte del proceso de actualización permanente de las remuneraciones del sector, uno de los más importantes en términos de empleo a nivel nacional.
Con estos cambios, los salarios del personal doméstico experimentarán una recomposición gradual durante los próximos meses, combinando aumentos porcentuales mensuales, la incorporación definitiva de sumas no remunerativas y una mejora en el adicional por zona desfavorable.
La resolución ya se encuentra vigente y su cumplimiento es obligatorio para todos los empleadores del país. Mientras tanto, trabajadores y empleadores podrán consultar las escalas salariales actualizadas correspondientes a cada categoría para conocer los valores específicos que regirán en cada mes del período comprendido entre abril y julio de 2026.