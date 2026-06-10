Recomposición

Empleadas domésticas: cuánto cobran con los nuevos aumentos confirmados hasta julio de 2026

La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares aprobó una nueva actualización de los salarios mínimos para el personal doméstico. Los incrementos se aplicarán entre abril y julio de 2026 y también incluyen cambios en las sumas no remunerativas y en el adicional por zona desfavorable.