Los salarios del servicio doméstico en Argentina se mantienen actualizados en abril de 2026 tras el último acuerdo alcanzado entre el Gobierno, sindicatos y empleadores del sector. La suba definida fue del 3% total, aplicada en dos tramos acumulativos durante febrero y marzo.
Empleadas domésticas: cuánto se paga en abril y cómo impacta el nuevo acuerdo salarial
Con un aumento del 3% y bono extraordinario, los salarios del servicio doméstico en abril reflejan el intento de recomponer ingresos frente a la inflación.
El incremento, aunque moderado, se complementó con un bono extraordinario que buscó amortiguar la pérdida del poder adquisitivo. Se trata de un pago adicional de hasta $20.000, que varía según la cantidad de horas trabajadas por semana y que alcanzó a todas las categorías del régimen.
El esquema salarial está regulado por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares, que establece cinco categorías según las tareas realizadas y diferencia entre personal con retiro y sin retiro.
En ese marco, abril encuentra al sector con ingresos que reflejan la tensión entre actualizaciones periódicas y el impacto sostenido de la inflación sobre los salarios más bajos del mercado laboral.
Cuánto cobran las empleadas domésticas en abril
Los valores mínimos vigentes presentan diferencias según la categoría y la modalidad de contratación. En la primera categoría, correspondiente a supervisores, el salario alcanza los $500.649 mensuales con retiro y supera los $556.000 sin retiro.
Para el personal de tareas específicas, como cocineros o funciones especializadas, los ingresos parten desde los $466.000 mensuales con retiro y superan los $517.000 sin retiro.
En el caso de los caseros, el esquema no distingue modalidad y establece un salario cercano a los $455.000 mensuales.
La categoría de asistencia y cuidado de personas, una de las más demandadas, presenta valores que rondan los $455.000 con retiro y superan los $505.000 sin retiro, con diferencias también en el valor por hora.
Por último, el personal para tareas generales —limpieza, lavado, planchado y mantenimiento— tiene un piso salarial de $410.773 mensuales con retiro y de $455.160 sin retiro.
Estos valores representan los mínimos legales y pueden variar según acuerdos particulares entre empleador y trabajador, siempre que se respeten las condiciones establecidas por la normativa vigente.
Bono, modalidades y obligaciones del empleador
El acuerdo salarial incluyó además un bono extraordinario que se pagó durante febrero y marzo. El monto dependió de la carga horaria semanal: hasta $8.000 para quienes trabajan menos de 12 horas, hasta $11.500 para jornadas intermedias y hasta $20.000 para quienes superan las 16 horas.
Este adicional buscó compensar parcialmente el deterioro del salario real, en un contexto económico complejo para los trabajadores del sector.
El régimen contempla dos modalidades de contratación: con retiro y sin retiro. En el primer caso, la trabajadora cumple un horario determinado y no reside en el domicilio. En el segundo, vive en el lugar de trabajo y suele tener mayor disponibilidad.
En ambos esquemas, los empleadores deben registrar la relación laboral ante la Administración Federal de Ingresos Públicos, abonar aportes previsionales, obra social y cobertura de riesgos del trabajo, conforme a lo establecido en la Ley 26.844.
El monto de los aportes varía según la cantidad de horas trabajadas, siendo más completo el esquema para quienes superan las 16 horas semanales, donde se incluyen jubilación, salud y ART.