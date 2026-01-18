Bono para empleadas domésticas: cuánto es, y quiénes lo cobran

Las trabajadoras de casas particulares en Argentina comenzarán a percibir en enero de 2026 un bono no remunerativo junto con sus salarios actualizados, según lo dispuesto por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP). El beneficio forma parte de las mejoras transitorias acordadas para el sector y varía según la cantidad de horas trabajadas por semana.
El bono no remunerativo para empleadas domésticas es una suma adicional al salario que se paga de forma mensual y no se computa como parte del salario base ni para aportes o contribuciones. Esta medida ya había sido implementada en noviembre y diciembre de 2025 y se extiende ahora a enero de 2026 como parte de un acuerdo transitorio para recomponer ingresos ante la inflación.
La CNTCP, integrada por representantes sindicales, empleadores y funcionarios de los ministerios de Economía y Trabajo, aprobó esta suma extraordinaria junto con una actualización de las escalas salariales para todas las categorías del servicio doméstico vigente desde el primer mes del año.
¿Quiénes reciben el bono y de cuánto es?
El monto del bono depende de la carga horaria semanal de cada trabajadora o trabajador doméstico. La escala es la siguiente:
Más de 16 horas semanales: $14.000 mensuales
Entre 12 y 16 horas semanales: $9.000 mensuales
Menos de 12 horas semanales: $6.000 mensuales
Este adicional se abona junto con el salario del mes de enero y se suma a los ingresos regulares correspondientes a cada categoría laboral.
Además del bono, en enero de 2026 también rigen nuevas escalas salariales para el personal del servicio doméstico, que varían según la modalidad (con o sin retiro) y la tarea desempeñada. Entre los valores actualizados se destacan los siguientes:
Supervisores/as: hasta $4.254 por hora o $539.711 mensuales (sin retiro).
Personal especializado (cocina u otras funciones): hasta $4.039/hora o $502.101 mensuales (sin retiro).
Caseros/as: $3.494 por hora o $441.806 mensuales.
Asistencia y cuidado de personas: hasta $3.894/hora o $490.745 mensuales (sin retiro).
Tareas generales (limpieza, cocina, mantenimiento): hasta $3.494/hora o $441.806 mensuales (sin retiro).
Además de estas escalas mínimas, la normativa contempla un incremento del 1% por cada año de antigüedad y un adicional del 30% para quienes trabajan en zonas consideradas desfavorables del país.
El bono no remunerativo, junto con las nuevas escalas salariales, representa un impulso económico para miles de trabajadoras y trabajadores domésticos en todo el país.
Cómo se abona
El bono se liquida junto al salario de enero de 2026 y no forma parte del cálculo del aguinaldo ni de los aportes jubilatorios ni de la seguridad social debido a su carácter no remunerativo. Esta distinción es importante para empleadores y empleadas, ya que afecta la estructura de los recibos de sueldo y las liquidaciones correspondientes.
Con la llegada del nuevo año, las condiciones laborales del personal de casas particulares han incorporado un plus mensual que busca aliviar el impacto de los costos de vida y garantizar una recomposición temporal de ingresos. El bono no remunerativo, junto con las nuevas escalas salariales, representa un impulso económico para miles de trabajadoras y trabajadores domésticos en todo el país.