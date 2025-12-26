Economía doméstica

Cómo quedan los salarios de empleadas domésticas en enero 2026 con el bono incorporado

La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares dispuso que el bono de hasta $14.000 se incorpore al sueldo base a partir de enero de 2026. Esto impacta en aportes, aguinaldo y vacaciones. Los montos varían por categoría y si es con o sin retiro.