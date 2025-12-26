#HOY:

Cómo quedan los salarios de empleadas domésticas en enero 2026 con el bono incorporado

La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares dispuso que el bono de hasta $14.000 se incorpore al sueldo base a partir de enero de 2026. Esto impacta en aportes, aguinaldo y vacaciones. Los montos varían por categoría y si es con o sin retiro.

Los salarios varían según la categoría y si es con o sin retiro
Por: 

A partir de enero de 2026, los salarios de las empleadas domésticas registran un nuevo aumento al incorporarse de forma remunerativa el bono de hasta $14.000 que se venía cobrando desde noviembre. Así lo resolvió la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP).

La medida implica una mejora directa en el ingreso mensual y también en ítems como aguinaldo, vacaciones, aportes y contribuciones. Los valores varían según las cinco categorías del régimen, además de si se trata de empleo con o sin retiro.

Convenio paritario del servicio domésticoLa quinta categoría sigue siendo la más numerosa en el régimen de casas particulares

Los nuevos montos por hora y por mes

Para la categoría más numerosa, la quinta (tareas generales), el sueldo mínimo pasa a ser de $3.250,10 por hora y $398.722,14 mensuales con retiro. En caso de no tener retiro, sube a $3.494,25 por hora y $441.806,54 por mes.

Las personas que cuidan niños, personas mayores o con discapacidad (categoría 4) cobrarán desde $3.494,25 a $3.894,43 por hora, dependiendo del retiro, y entre $441.806,54 y $490.745,56 al mes.

Para caseros y caseras (categoría 3), el valor es unificado: $3.494,25 por hora y $441.806,54 por mes. En tanto, para personal especializado (categoría 2), la escala va desde $3.696,15 hasta $4.039,45 la hora y de $452.478,51 a $502.101,03 al mes.

Actualización salarial de las empleadas domésticasEl bono de $14.000 se incorpora al básico en enero de 2026

Supervisores y adicionales previstos por ley

La categoría 1, que corresponde a tareas de supervisión, tendrá un sueldo base de $485.961,09 (con retiro) o $539.711,97 (sin retiro), con valores por hora de $3.895,56 y $4.254,05 respectivamente.

Además de los básicos, el régimen prevé adicionales por antigüedad (1% por año trabajado) y zona desfavorable (30%) para quienes desempeñan tareas en provincias del sur o en el partido de Patagones, Buenos Aires.

La CNTCP recordó que estos montos corresponden al último tramo del acuerdo vigente y entran en vigencia desde el primer día de enero. Los empleadores deben ajustar sus liquidaciones considerando estos valores actualizados.

