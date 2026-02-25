De cuánto es el nuevo aumento y bono para las empleadas domésticas argentinas

El Gobierno y los representantes sindicales y empleadores del sector acordaron este martes un nuevo aumento salarial para las empleadas domésticas.
El Gobierno acordó con sindicatos y empleadores del sector y así quedaron los sueldos por categoría y el adicional, según la carga horaria de las trabajadoras.
En el marco de la reunión de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP), se definió una suba del 1,5% para febrero y el pago de un bono extraordinario de hasta $20.000, según la carga horaria semanal.
El encuentro se realizó en la sede de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, dependiente del Ministerio de Capital Humano, luego de que la convocatoria fuera oficializada a través de la Resolución 1/2026 publicada en el Boletín Oficial.
La reunión, citada para las 11, comenzó un rato después, y tras un cuarto intermedio a las 16 volvieron a reunirse, y un rato antes de las 17 finalmente sellaron un acuerdo.
Del acuerdo surgió el compromiso además de volverse a reunir en abril para negociar otro incremento. Y con una agenda para tratar el pago del 50% del viático en forma obligatoria.
Así quedaron los valores tal como quedarían con los aumentos, aunque por ahora son números provisorios hasta que salga publicado en el Boletín Oficial.
Incremento del 1,5% en febrero y de 1,5% para marzo, aplicable sobre los salarios vigentes.
Bono extraordinario de hasta $20.000, que se pagará según la carga horaria y tanto en febrero como en marzo será de: $ 8.000 para quienes trabajen hasta 12 horas semanales. Entre 12 horas y 16 horas, será de hasta $ 11.500. Y de $ 20.000 para quienes superen las 16 horas semanales.
Primera categoría (supervisor/a): $ 3.953,99 por hora y $ 493.250,51 mensual, con retiro. Y $ 4.317,86 por hora, y $ 547.807,65 el mes para aquellas "con cama adentro".
Segunda categoría (personal para tareas específicas): $ 3.751,59 por hora y $ 459.265,69 mensual, con retiro. Y $ 4.100,04 por hora y $ 509.632,55 por mes, sin retiro.
Categoría Tercera (Caseros/as – sin retiro): $ 3.546,66 por hora y por mes $ 448.433,64.
Categoría Cuarta (Cuidado de personas): $ 3.952,85 por hora y $ 448.433,64 mensual, con retiro. Y $ 3.546,66 por hora y $ 498.106,74 por mes para las "con cama adentro".
Categoría Quinta (Tareas generales): $ 3.546,66 por hora y $ 404.702,97 mensual, con retiro. Y $ 3.298,88 por hora $ 448.433,64 mensual, para las "con cama adentro".
Primera categoría: $ 4.013,30 por hora y $ 500.649,26 mensual para las que cuentan con retiro, y de $ 4.382,63 por hora y de $ 556.024,76 por mes para las que salen una o dos veces a la semana.
Segunda categoría: $ 3.807,87 por hora y $ 466.154,67 mensual, con retiro. Y $ 4.161,54 por hora y $ 517.277,03 por mes, sin retiro.
Tercera categoría: $ 3.599,86 por hora y $ 455.160,14 mensual.
Categoría Cuarta: $ 4.012,14 por hora y por mes $ 455.160,14, para las sin retiro. Y $ 3.599,86 por hora y $ 505.578,34 mensual, sin retiro.
Quinta categoría: $ 3.599,86 por hora y $ 410.773,52 mensual, con retiro. Y $ 3.348,37 por hora y $ 455.160,14 mensual, sin retiro.