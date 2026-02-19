Salario de empleadas domésticas: convocan a una reunión clave para definir aumentos

El Gobierno nacional convocó a una nueva reunión de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares con el objetivo de definir una actualización del salario mínimo para trabajadoras del servicio doméstico.
La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares se reunirá para analizar una posible actualización salarial. El sector llega sin aumentos en lo que va de 2026 y con escalas congeladas desde fines del año pasado.
El encuentro buscará avanzar en una recomposición salarial para una actividad que no registra aumentos en lo que va de 2026.
La convocatoria se produce luego de varios meses sin novedades en materia de aumentos para el sector. En febrero, las escalas salariales se mantienen sin cambios respecto de los valores fijados en la última actualización oficial, aplicada a fines de 2025.
De acuerdo con los valores vigentes, los salarios mínimos del servicio doméstico continúan regidos por las escalas incorporadas al inicio del año, cuando se integraron sumas no remunerativas al básico.
Esto implicó que el arranque de 2026 transcurriera sin nuevas subas, lo que generó expectativas en torno a una futura negociación paritaria.
Actualmente, los ingresos del sector varían según categoría y modalidad de contratación (con retiro o sin retiro). En la categoría más común —tareas generales— el salario mínimo ronda los $3.250 por hora con retiro y cerca de $3.494 sin retiro, con ingresos mensuales que parten desde aproximadamente $398.000.
En los niveles más altos, como supervisores, los salarios superan los $3.800 por hora y pueden alcanzar más de $500.000 mensuales, dependiendo de la modalidad laboral.
Este escenario de ingresos sin actualización en los primeros meses del año generó preocupación en sindicatos y organizaciones del sector, que vienen reclamando una revisión salarial ante el impacto de la inflación y la pérdida de poder adquisitivo.
La reunión convocada por el Ejecutivo tendrá como eje central la posibilidad de fijar un nuevo salario mínimo y definir el esquema de aumentos para el período 2026. En ese ámbito participan representantes del Gobierno, sindicatos y empleadores, en el marco del órgano que regula las condiciones laborales del personal de casas particulares.
Uno de los puntos clave será establecer si la actualización se aplicará en un solo tramo o en cuotas, una modalidad frecuente en las negociaciones del sector. También se analizará el impacto de eventuales aumentos en las escalas por categoría y la posibilidad de revisar adicionales o compensaciones.
En las últimas negociaciones, las recomposiciones salariales del sector se implementaron mediante incrementos escalonados y sumas extraordinarias, que luego se incorporaron al básico. Ese antecedente funciona como referencia para anticipar el tipo de acuerdo que podría surgir del nuevo encuentro.
Además del salario mínimo, el debate podría incluir otros temas vinculados a las condiciones laborales, como aportes, registración y cumplimiento de obligaciones formales. El empleo en casas particulares presenta niveles relevantes de informalidad, lo que convierte a estas instancias en espacios clave para ordenar el sector.
Por ahora, no se difundieron detalles sobre los porcentajes que podrían discutirse ni el cronograma de implementación. Sin embargo, la convocatoria fue interpretada como una señal de apertura a la negociación luego de un período sin actualizaciones.
La expectativa se centra en si el encuentro permitirá destrabar la paritaria y fijar nuevas referencias salariales en un contexto económico desafiante. El sector del trabajo doméstico es uno de los más sensibles a los cambios en el poder adquisitivo, ya que concentra ingresos bajos y alta informalidad.
En ese marco, tanto trabajadoras como empleadores siguen de cerca la evolución de la negociación, que impacta directamente en la economía cotidiana de millones de hogares. La definición de un nuevo salario mínimo no solo marcará el piso de ingresos del sector, sino también servirá como referencia para acuerdos particulares.
La decisión final dependerá del consenso que se logre en la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares. Mientras tanto, las escalas actuales continúan vigentes hasta que se oficialice un nuevo acuerdo.