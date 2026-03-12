#HOY:

Nuevos salarios para empleadas domésticas: cuánto cobrarán por hora y por mes desde marzo de 2026

El Gobierno nacional oficializó la actualización de los salarios mínimos para el personal de casas particulares. La medida establece nuevos valores para cada categoría laboral, incorpora una suma no remunerativa y fija los montos que comenzarán a aplicarse desde marzo de 2026.

Actualización en los salarios del personal de casas particulares en todo el país.
El Gobierno nacional oficializó una actualización en los salarios del personal de casas particulares en todo el país. La medida fue establecida mediante una resolución de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares, que fijó nuevos valores mínimos para las distintas categorías laborales y definió además el pago de una suma no remunerativa para los trabajadores del sector.

La decisión quedó formalizada a través de la Resolución 2/2026 publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina y se enmarca en lo establecido por la Ley 26.844 de Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares.

Nuevos valores

La actualización fue acordada durante una sesión plenaria de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares realizada el 24 de febrero de 2026. En ese encuentro participaron representantes del sector trabajador, del sector empleador y del Estado.

El organismo resolvió fijar nuevas remuneraciones mínimas para las diferentes categorías laborales del régimen, con vigencia desde marzo de 2026.

La actualización fue acordada durante una sesión plenaria de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares

Entre los valores establecidos se encuentran los siguientes montos mínimos:

Supervisor/a

$4.013,30 por hora con retiro

$4.382,63 por hora sin retiro

$500.649,26 por mes con retiro

$556.024,77 por mes sin retiro

Personal para tareas específicas (como cocineros contratados exclusivamente para esa función):

$3.807,86 por hora con retiro

$4.161,54 por hora sin retiro

$466.154,67 por mes con retiro

$517.277,03 por mes sin retiro

Caseros

$3.599,87 por hora

$455.160,14 por mes

La resolución establece el pago de una suma no remunerativa por única vez

Asistencia y cuidado de personas (incluye cuidado de niños, adultos mayores o personas con discapacidad):

$3.599,87 por hora con retiro

$4.012,14 por hora sin retiro

$455.160,14 por mes con retiro

$505.578,35 por mes sin retiro

Personal para tareas generales (limpieza, lavado, planchado, cocina y mantenimiento del hogar):

$3.348,33 por hora con retiro

$3.599,87 por hora sin retiro

$410.773,52 por mes con retiro

$455.160,14 por mes sin retiro

Las autoridades aclararon que cuando un trabajador realiza tareas de más de una categoría, la remuneración deberá corresponder a la actividad que desempeñe con mayor frecuencia.

Pago de una suma no remunerativa

Además del aumento en las escalas salariales, la resolución establece el pago de una suma no remunerativa por única vez, destinada a todo el personal de casas particulares, tanto con retiro como sin retiro.

El monto dependerá de la cantidad de horas trabajadas semanalmente:

Menos de 12 horas semanales: $8.000

Entre 12 y menos de 16 horas: $11.500

16 horas o más por semana: $20.000

Según lo establecido por la resolución, esta suma será incorporada posteriormente al salario, adquiriendo carácter remunerativo en las etapas definidas por la Comisión.

El objetivo de este mecanismo es reforzar los ingresos del sector mientras se implementan los nuevos valores salariales acordados.

Las categorías del régimen laboral

El régimen de trabajo en casas particulares contempla cinco categorías laborales principales.

La categoría de supervisor/a corresponde a quienes coordinan y controlan las tareas realizadas por dos o más personas dentro del hogar.

El personal para tareas específicas incluye trabajadores con habilidades particulares, como cocineros contratados exclusivamente para esa función o personal con capacitación especial.

Los caseros son quienes realizan tareas vinculadas al cuidado general de una vivienda y que, en muchos casos, residen en el lugar donde trabajan.

En tanto, la categoría de asistencia y cuidado de personas comprende a quienes se ocupan del acompañamiento no terapéutico de niños, adultos mayores, personas enfermas o con discapacidad.

Finalmente, el personal para tareas generales abarca actividades habituales del hogar, como limpieza, lavado de ropa, planchado, cocina y mantenimiento general.

Qué establece la ley que regula el sector

El trabajo en casas particulares se rige por la Ley 26.844, sancionada para regular las condiciones laborales de este sector.

La normativa establece derechos como vacaciones pagas, licencias, aguinaldo, cobertura de salud, aportes jubilatorios y límites en la jornada laboral.

Además, la ley otorga a la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares la facultad de fijar las remuneraciones mínimas y revisar periódicamente las condiciones laborales del sector.

En este contexto, las actualizaciones salariales se realizan a partir de acuerdos entre representantes de los trabajadores, empleadores y el Estado.

Adicional

La resolución también establece que los trabajadores que se desempeñen en determinadas regiones del país recibirán un adicional del 30% por zona desfavorable.

Este beneficio alcanza a quienes trabajen en las provincias de La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz y Tierra del Fuego, además del partido bonaerense de Patagones.

En cambio, provincias como Santa Fe no se encuentran incluidas dentro de este adicional.

