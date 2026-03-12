Nuevos salarios para empleadas domésticas: cuánto cobrarán por hora y por mes desde marzo de 2026
El Gobierno nacional oficializó la actualización de los salarios mínimos para el personal de casas particulares. La medida establece nuevos valores para cada categoría laboral, incorpora una suma no remunerativa y fija los montos que comenzarán a aplicarse desde marzo de 2026.
Actualización en los salarios del personal de casas particulares en todo el país.
El Gobierno nacional oficializó una actualización en los salarios del personal de casas particulares en todo el país. La medida fue establecida mediante una resolución de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares, que fijó nuevos valores mínimos para las distintas categorías laborales y definió además el pago de una suma no remunerativa para los trabajadores del sector.
La decisión quedó formalizada a través de la Resolución 2/2026 publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina y se enmarca en lo establecido por la Ley 26.844 de Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares.
Nuevos valores
La actualización fue acordada durante una sesión plenaria de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares realizada el 24 de febrero de 2026. En ese encuentro participaron representantes del sector trabajador, del sector empleador y del Estado.
El organismo resolvió fijar nuevas remuneraciones mínimas para las diferentes categorías laborales del régimen, con vigencia desde marzo de 2026.
La actualización fue acordada con la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares
Entre los valores establecidos se encuentran los siguientes montos mínimos:
Supervisor/a
$4.013,30 por hora con retiro
$4.382,63 por hora sin retiro
$500.649,26 por mes con retiro
$556.024,77 por mes sin retiro
Personal para tareas específicas (como cocineros contratados exclusivamente para esa función):
$3.807,86 por hora con retiro
$4.161,54 por hora sin retiro
$466.154,67 por mes con retiro
$517.277,03 por mes sin retiro
Caseros
$3.599,87 por hora
$455.160,14 por mes
La resolución establece el pago de una suma no remunerativa por única vez
Asistencia y cuidado de personas (incluye cuidado de niños, adultos mayores o personas con discapacidad):
$3.599,87 por hora con retiro
$4.012,14 por hora sin retiro
$455.160,14 por mes con retiro
$505.578,35 por mes sin retiro
Personal para tareas generales (limpieza, lavado, planchado, cocina y mantenimiento del hogar):
$3.348,33 por hora con retiro
$3.599,87 por hora sin retiro
$410.773,52 por mes con retiro
$455.160,14 por mes sin retiro
Las autoridades aclararon que cuando un trabajador realiza tareas de más de una categoría, la remuneración deberá corresponder a la actividad que desempeñe con mayor frecuencia.
Además del aumento en las escalas salariales, la resolución establece el pago de una suma no remunerativa por única vez, destinada a todo el personal de casas particulares, tanto con retiro como sin retiro.
El monto dependerá de la cantidad de horas trabajadas semanalmente:
Menos de 12 horas semanales: $8.000
Entre 12 y menos de 16 horas: $11.500
16 horas o más por semana: $20.000
Según lo establecido por la resolución, esta suma será incorporada posteriormente al salario, adquiriendo carácter remunerativo en las etapas definidas por la Comisión.
El objetivo de este mecanismo es reforzar los ingresos del sector mientras se implementan los nuevos valores salariales acordados.