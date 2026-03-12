Actualización

Nuevos salarios para empleadas domésticas: cuánto cobrarán por hora y por mes desde marzo de 2026

El Gobierno nacional oficializó la actualización de los salarios mínimos para el personal de casas particulares. La medida establece nuevos valores para cada categoría laboral, incorpora una suma no remunerativa y fija los montos que comenzarán a aplicarse desde marzo de 2026.