Con una inversión superior a los 4.800 millones de pesos, quedó inaugurada la ampliación del Hospital Samco “Eva Perón” de Funes, una obra que permitirá incrementar la capacidad de atención, sumar nuevos servicios y elevar la complejidad de las prestaciones médicas que brinda el establecimiento.
El Hospital Samco de Funes amplía sus servicios y fortalece la atención sanitaria regional
La obra incorporó nuevos espacios para emergencias, diagnóstico por imágenes, farmacia y atención ambulatoria. La ampliación permitirá aumentar la capacidad operativa del Hospital Samco “Eva Perón” y fortalecer la atención sanitaria para Funes y localidades de la región.
Los trabajos representaron una transformación significativa de la infraestructura sanitaria local, incorporando espacios especialmente diseñados para optimizar la atención de pacientes y responder a la creciente demanda de la ciudad y de localidades cercanas.
La ampliación incluyó la construcción de un nuevo acceso central para pacientes ambulatorios, vinculado directamente con los consultorios de guardia y enfermería, además de un ingreso exclusivo para ambulancias y una oficina de control y vigilancia.
Entre las nuevas dependencias se destacan un shock room para la atención de emergencias, una sala de internación transitoria, un office de enfermería, una sala de rayos X, una farmacia y nuevos sanitarios. Estas incorporaciones permitirán mejorar los tiempos de respuesta, ampliar la capacidad operativa y ofrecer una atención más eficiente y de mayor complejidad.
Durante el acto, Pullaro afirmó que la inauguración de la obra demuestra que “la Provincia está en marcha, se está poniendo de pie y quiere salir adelante”.
“Estoy profundamente convencido de que, cuando lleguen tiempos mejores, a esta provincia no la va a parar nadie, por su gente, sus industrias, sus empresas y su capacidad productiva. Estamos resistiendo en uno de los momentos más difíciles de la historia económica argentina”, agregó.
Un hospital en crecimiento
Durante el acto inaugural, autoridades provinciales, municipales y sanitarias coincidieron en destacar la importancia de la obra para el fortalecimiento del sistema de salud pública regional.
La ministra de Salud, Silvia Ciancio, resaltó que la ampliación forma parte de un conjunto de inversiones realizadas en hospitales y centros de salud de distintos puntos de la provincia, con el objetivo de mejorar la infraestructura y garantizar mejores condiciones de atención para la población.
Asimismo, puso en valor el trabajo de los equipos de salud, señalando que el crecimiento de los edificios y la incorporación de equipamiento deben estar acompañados por profesionales capacitados y comprometidos con el cuidado de las personas.
Por su parte, el director del Hospital Samco “Eva Perón”, Mauro Scarpin, destacó la evolución que ha experimentado la institución en los últimos años tanto en infraestructura como en recursos humanos y capacidad de respuesta.
Un proyecto esperado por la comunidad
La ampliación del hospital era una obra largamente esperada por los vecinos de Funes, una ciudad que ha experimentado un importante crecimiento demográfico durante las últimas décadas y que requería mayores servicios de salud para atender la demanda creciente.
Los nuevos espacios permitirán optimizar la atención de urgencias y emergencias, mejorar los circuitos internos del establecimiento y ampliar las prestaciones disponibles sin necesidad de derivaciones frecuentes a otros centros asistenciales.
Además de beneficiar a los habitantes de Funes, el hospital cumple un rol estratégico para numerosas localidades del área metropolitana de Rosario, consolidándose como un centro de referencia dentro de la red pública de salud.
Con esta ampliación, el Hospital Samco “Eva Perón” incorpora infraestructura moderna y nuevos servicios que contribuirán a fortalecer la atención sanitaria, mejorar la calidad de las prestaciones y brindar una respuesta más eficiente a las necesidades de la comunidad.