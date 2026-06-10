Con una inversión superior a los $4.800 millones

El Hospital Samco de Funes amplía sus servicios y fortalece la atención sanitaria regional

La obra incorporó nuevos espacios para emergencias, diagnóstico por imágenes, farmacia y atención ambulatoria. La ampliación permitirá aumentar la capacidad operativa del Hospital Samco “Eva Perón” y fortalecer la atención sanitaria para Funes y localidades de la región.