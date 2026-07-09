Una decisión del Parlamento Europeo de las últimas horas podría ayudar a liberar ese mercado para productos agroindustriales santafesinos, en particular el biodiésel que se produce en el sur de la provincia. La definición está abierta, pero el paso fue celebrado por el canciller Pablo Quirno, el gobernador Maximiliano Pullaro y su ministro de la Producción, Gustavo Puccini.
El biodiésel argentino celebra una decisión del Parlamento Europeo
La Comisión Europea pretendía considerar al aceite de soja como “riesgoso” por su impacto al suelo y al medio ambiente, pero deberá reescribir la normativa. Santa Fe argumenta que no produce la oleaginosa en base a deforestación.
La decisión fue celebrada además por la Bolsa de Comercio de Rosario. El Parlamento Europeo votó en contra de los cambios propuestos por la Comisión Europea al Reglamento Delegado UE 2019/807, que incorporaba a la soja argentina dentro de las materias primas consideradas de alto riesgo por cambio indirecto del uso del suelo -ILUC-.
El Indirect Land Use Change (Cambio Indirecto en el Uso del Suelo) es una medida y metodología ambiental utilizada principalmente en el comercio internacional y la Unión Europea (UE), para evaluar el impacto ecológico de la producción de cultivos destinados a biocombustibles (como biodiésel y etanol).
El ILUC analiza si la demanda de cultivos para biocombustible provoca indirectamente deforestación u ocupación de nuevas tierras en otras regiones. Busca determinar si el impacto ambiental de estas nuevas tierras supera los ahorros de emisiones de carbono frente a combustibles fósiles.
¿Abren las barreras?
La entidad rosarina señaló que “a partir de esta decisión, la Comisión Europea deberá revisar y reescribir la propuesta normativa, siguiendo los lineamientos planteados por el Parlamento Europeo. Dichos lineamientos coinciden con la posición sostenida por la Argentina, tanto desde la Cancillería como desde el sector privado”.
Para la entidad santafesina, “la decisión representa un resultado relevante para la cadena agroindustrial argentina, ya que evita la aplicación de criterios que podían afectar el acceso de productos derivados de la soja al mercado europeo, en particular en materia de biocombustibles.”.
“El resultado -detalla la BCR- fue posible gracias a una efectiva gestión coordinada entre el Gobierno Nacional, gobiernos provinciales como el caso de Santa Fe y el sector privado, que permitió transmitir ante las autoridades europeas la necesidad de que las regulaciones ambientales y comerciales se basen en evidencia científica, criterios objetivos y un trato no discriminatorio”.
El aceite libre de riesgo
La modificación propuesta por la Comisión Europea buscaba endurecer estos criterios metodológicos y catalogar al aceite de soja (insumo del biodiésel) como de alto riesgo. Una medida que se consideraba como “barrera para-arancelaria” reñida con los criterios del acuerdo Mercosur-Unión Europea.
Las implicaciones prácticas eran severas: el biodiésel de soja habría dejado de contabilizar para las metas de energías renovables en el transporte de la UE de cara a 2030. Y el cierre de mercados habría supuesto un golpe de gracia comercial para los exportadores de este producto hacia el Viejo Continente.
La industria del biodiésel en la Argentina atraviesa una de las crisis más profundas de su historia y opera actualmente con una capacidad ociosa cercana al 75%.
De acuerdo con los informes de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) y de la Cámara Argentina de Biocombustibles (CARBIO), el país cuenta con una infraestructura capaz de procesar y producir cerca de 3,8 millones de toneladas anuales, con el polo productivo fuertemente concentrado en la provincia de Santa Fe.
Celebra Pullaro
“Defendimos a nuestro campo y a la industria del biodiésel”, destacó Maximiliano Pullaro tras el respaldo europeo a la soja sustentable. El gobernador santafesino reposteó la celebración de su ministro de la Producción.
Gustavo Puccini definió la decisión del Parlamento Europeo como “un paso clave, que demuestra que la producción santafesina y Argentina tiene estándares de producción y sustentabilidad de calidad internacional".
“Santa Fe y Argentina podrán seguir exportando biodiésel de soja a la Unión Europea y se trabajará con la Comisión Europea en una redacción del reglamento que reconozca la situación del área sembrada de soja y sus criterios de sustentabilidad. La competitividad de nuestra soja en Europa debe ser el puntapié para liberar todo su potencial en Argentina”.
Puccini recordó además que “Santa Fe propone avanzar de inmediato con una nueva Ley de Biocombustibles que instaure (para el mercado interno) un nuevo corte obligatorio del 15% (B15), garantice la competencia y diversidad de oferentes, e impulse las inversiones de segunda generación (SAF y HVO).
“Si el mundo reconoce la sustentabilidad de nuestra Cadena de la Soja, es hora de que la utilicemos para sustituir las importaciones de gasoil fósil y potenciemos toda la industria de biodiésel”, añadió.
Quirno se suma
“Este es el resultado del trabajo en equipo llevado a cabo por la Cancillería, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del ministerio de Economía, el sector privado y los gobiernos provinciales que permitió presentar informes técnicos para mostrar con evidencia lo que siempre sostuvimos: la soja argentina es sustentable”.
El Canciller Pablo Quirno advirtió que “las recomendaciones del Parlamento Europeo que deberán ser tenidas en cuenta por la Comisión Europea en la elaboración de un nuevo proyecto, van en línea con estas posiciones técnicas presentadas por la Argentina”.
El ministro sentenció: “diplomacia efectiva, con resultados concretos para el campo y la industria argentina. Seguimos trabajando para garantizar la continuidad en el acceso de nuestros productos a los mercados internacionales”.