La Municipalidad de Santa Fe avanza a paso firme con el plan de infraestructura y modernización integral de los bloques sanitarios de la Terminal de Ómnibus “Manuel Belgrano”, en una intervención clave orientada a optimizar los servicios de un punto neurálgico para el turismo regional y el empleo local.
La Terminal de Ómnibus avanza hacia una renovación integral de sus espacios públicos
El intendente Juan Pablo Poletti supervisó los trabajos de modernización en los núcleos sanitarios del edificio, por donde transitan unas 20.000 personas por día. Con una inversión de 970 millones de pesos, las obras en el ala norte entraron en su fase final.
En ese marco, el intendente Juan Pablo Poletti supervisó los trabajos que se ejecutan de manera sostenida desde principios de abril bajo estrictos plazos técnicos y contemplan la renovación completa de los núcleos sanitarios tanto del ala norte como del ala sur del edificio.
Las tareas edilicias comenzaron con una fase de desmantelamiento, demolición y retiro de revestimientos, mamposterías y las antiguas redes de servicios de agua, cloaca y electricidad, dando paso luego a la instalación de nuevas cañerías que superaron con éxito las pruebas hidráulicas.
Actualmente, el ala norte, que representa el 50% del proyecto global, alcanzó un estado de avance paralelo a las tareas actuales, en la que se destaca la colocación de luminarias y detalles de terminación.
Poletti recorrió el predio e inspeccionó el avance de las obras junto al equipo de conducción de la Terminal: “La verdad que remodelar y poner en funcionamiento baños en la Terminal de Ómnibus es algo sumamente importante. Era un compromiso de gestión poder tenerlos en condiciones e invertir en lo que los vecinos día a día necesitan, dejándolos en un primer nivel”, manifestó.
Respecto al cronograma inmediato de habilitación de las instalaciones, el mandatario local detalló: “Estamos en el ala norte ya con un grado de avance muy importante y calculamos que en unos 10 o 15 días nos pasaremos al ala sur, donde tenemos un plazo de obra de un mes más. En 60 días aproximadamente estará culminada toda la intervención para darle a este edificio el valor que verdaderamente requiere”.
Más detalles
Según la planificación del Ejecutivo municipal, se prevé un esquema de habilitaciones progresivas con el objetivo de no interrumpir en ningún momento la disponibilidad de los sanitarios para los usuarios de la terminal.
De este modo, mientras se ejecutan las refacciones en el sector norte, permanecen habilitados los baños del ala sur; una vez concluidos los detalles en la primera mitad, estas instalaciones de primer nivel quedarán abiertas al público y las cuadrillas operativas se trasladarán de inmediato al ala sur.
El proyecto finalizado no solo optimizará las prestaciones existentes, sino que incorporará de forma novedosa duchas con agua caliente, espacios específicos para cambiadores de bebés, un lactario y un área de calma, además de dos sanitarios completamente adaptados para personas con discapacidad y dependencias exclusivas para el personal de mantenimiento.
La secretaria de Producción y Empleo del Municipio, Rosario Aleman, remarcó: “Desde el inicio de la gestión tomamos dimensión de la importancia de esta Terminal por la que pasan miles de personas y aproximadamente 600 colectivos por día, por lo cual necesitábamos realizar inversiones de envergadura. En ese marco también se hicieron trabajos en la calle interna de la Terminal y se inauguró una nueva oficina de turismo. Todo por decisión del intendente Poletti”.
En ese sentido, la funcionaria indicó que “esta gran obra está licitada en 970 millones de pesos con fondos propios del municipio y forma parte de una puesta en valor general de la terminal, donde ya hormigonamos por completo la calle interna, unificamos las fachadas de las boleterías”.
“También logramos la ocupación total de los locales comerciales que antes estaban vacíos y remodelamos el centro de informes para recibir de la mejor manera a los turistas”, cerró.