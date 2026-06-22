Desde principios de abril, la municipalidad se encuentra ejecutando el plan de modernización e infraestructura en los sanitarios en la Terminal de Ómnibus, el cual continúa avanzando según los plazos previstos. La obra abarca los núcleos sanitarios del ala norte y del sur del edificio, donde en esta última se prevé además la incorporación de dos sanitarios accesibles, uno para cada sector.
Avanza la renovación de los baños públicos más usados de la ciudad de Santa Fe
La intervención abarca los núcleos sanitarios del ala norte y del ala sur del edificio, que cuentan con sectores diferenciados para hombres y mujeres, baños adaptados para personas con discapacidad y espacios destinados al personal de mantenimiento. El ala norte ya lleva poco más de un tercio de su proceso y eso hace que toda la obra en general ya muestra un avance visible.
Actualmente, las obras en el ala norte, área que representa el 50% del proyecto total, han alcanzado un 34% de ejecución en este sector específico, concentrando los mayores esfuerzos en la renovación integral del núcleo sanitario.
Los trabajos comenzaron con una intensa fase de desmantelamiento, demolición y retiro de las estructuras antiguas. Además en esta etapa se removieron por completo los boxes divisorios, revestimientos, cielorrasos, mamposterías y artefactos existentes, además de retirar la totalidad de las viejas redes de agua, cloaca y electricidad.
Posteriormente, se dio paso a la obra gruesa y de infraestructura oculta. Tras realizar los zanjeos correspondientes, se instalaron nuevas cañerías bajo estrictas reglas del arte, superando con éxito las exigentes pruebas hidráulicas y de estanqueidad para garantizar la seguridad del sistema a largo plazo. Asimismo, se completaron los contrapisos, carpetas, el armado de los nuevos cielorrasos, el levantamiento de los muros divisorios según el proyecto original y la colocación de los revestimientos cerámicos en pisos y paredes.
Próximos pasos y optimización de recursos
En la actualidad, el equipo técnico se encuentra abocado a la colocación de los artefactos de iluminación. Según informaron desde la dirección de obra, para los próximos días se prevé el inicio de la fase de terminaciones y equipamiento.
En sintonía con la optimización de recursos, se procederá a la reinstalación de los artefactos que fueron recuperados de la estructura anterior, los cuales atravesaron un riguroso proceso previo de limpieza y desinfección. Finalmente, el cronograma de trabajo inmediato contempla la colocación de mesadas, bachas, grifería, el armado de los boxes divisorios, colocación de accesorios, pintura y detalles finales que darán por concluida esta etapa.