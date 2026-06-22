Terminal de Ómnibus

Avanza la renovación de los baños públicos más usados de la ciudad de Santa Fe

La intervención abarca los núcleos sanitarios del ala norte y del ala sur del edificio, que cuentan con sectores diferenciados para hombres y mujeres, baños adaptados para personas con discapacidad y espacios destinados al personal de mantenimiento. El ala norte ya lleva poco más de un tercio de su proceso y eso hace que toda la obra en general ya muestra un avance visible.