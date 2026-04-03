La Municipalidad de Terminal de Ómnibus de Santa Fe iniciará una nueva etapa de obras y modernización del edificio, luego de que la semana pasada se firmara la extensión del comodato con el Gobierno provincial por los próximos 20 años. La decisión abre la puerta a un plan de transformación operativa, tecnológica y edilicia que busca mejorar la experiencia de los pasajeros y potenciar el perfil comercial del complejo.
Terminal de Ómnibus de Santa Fe: proyectan una modernización integral y baños con duchas
La Municipalidad inicia las obras en el sector de baños públicos. La semana pasada firmó la extensión del comodato por los próximos 20 años con la Provincia.
De cara al futuro, la nueva etapa de gestión proyecta una transformación digital y operativa profunda. Entre las principales iniciativas se prevé la modernización del sistema de boleterías y la incorporación de herramientas tecnológicas para el pasajero, como sistemas de información en tiempo real sobre arribos y partidas y señalización inteligente.
Asimismo, se avanzará en la automatización del ingreso y egreso de micros para optimizar la eficiencia operativa y la gestión del tránsito interno, acompañando las demandas actuales de conectividad y seguridad.
El proyecto contempla además una readecuación del entorno urbano mediante criterios de sustentabilidad y paisajismo. El objetivo central es elevar los estándares de calidad de la oferta comercial y mejorar la imagen urbana, integrando la Terminal de manera armónica al espacio público.
Gran movimiento
Actualmente, la terminal recibe unos 20.000 pasajeros diarios, con alrededor de 600 servicios y 36 locales comerciales. Según explicó la subsecretaria de Producción y Empleo municipal, Rosario Alemán, la extensión del acuerdo permitirá proyectar inversiones de mayor escala.
“Lo que se busca con la extensión del comodato es “dar una proyección al sistema de funcionamiento de la Terminal”, indicó la funcionaria. En ese sentido, agregó: “De los 36 locales hay algunos que debemos reformar, cambiar su titularidad y otras demandas que sin esta renovación no lo podíamos hacer, porque el que invierte necesita mayores plazos”.
Reformas en los baños públicos
Entre las primeras intervenciones previstas se encuentra la remodelación del sector de baños públicos del edificio. La Municipalidad firmará el acta de inicio de obra el lunes 6 de abril y los trabajos comenzarán formalmente el 13 de abril.
La obra tendrá un plazo total de 120 días y se ejecutará por etapas. En primer lugar se intervendrán los baños del ala norte, que incorporarán duchas con agua caliente para los usuarios. Posteriormente se trabajará en los sanitarios del ala sur, con el objetivo de evitar que las obras coincidan con la temporada de vacaciones de invierno en el sector donde estacionan los micros de turismo.
Los trabajos estarán a cargo de la empresa Dragados y cuentan con un monto de adjudicación cercano a los $275.600.000.
Etapa de ordenamiento
Desde la actual gestión municipal señalaron que antes de avanzar con nuevas inversiones se definió como prioridad normalizar el funcionamiento interno de la terminal. Ese proceso permitió alcanzar una serie de resultados operativos durante los últimos meses.
Entre los avances mencionados se destacan el ordenamiento funcional del edificio, la actualización del canon que pagan los concesionarios, la ocupación total de los espacios comerciales y la recuperación de sectores que se encontraban deteriorados. También se reorganizaron actividades y se mejoró la distribución del espacio interno.
De acuerdo con el municipio, estas medidas permitieron que la terminal alcance un escenario de estabilidad operativa y equilibrio económico, lo que marca el cierre de una etapa de normalización y el inicio de una nueva fase orientada al crecimiento.
En ese marco, la administración local prevé avanzar con convocatorias públicas para mejorar la calidad de la oferta comercial, incorporar nuevas propuestas y potenciar el perfil de servicios del complejo.
Obras ya ejecutadas
En paralelo, se encuentran en etapa final las mejoras en el sector de boleterías. Allí se instaló un revestimiento de madera en el frente de cada puesto, se colocó piso con deck para delimitar el área y se incorporó un cielorraso de durlock con iluminación cálida, con el objetivo de generar un entorno uniforme para los pasajeros. Cada empresa será la encargada de instalar su propio cartel luminoso en las 19 boleterías.
Cabe recordar que en los últimos meses se realizaron trabajos de impermeabilización de techos, la automatización del sistema de estacionamiento y la reparación del pavimento de la calle interna del predio. Estas intervenciones demandaron una inversión aproximada de $311 millones.
“Además de la posibilidad de proyectar obras a futuro, esta extensión del comodato nos perite además tener una mejor relación con los privados que invierten dentro de la Terminal, ya que tenemos previsibilidad”, concluyó Alemán.