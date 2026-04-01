El ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, encabezó este martes la firma del convenio que extiende por 20 años el comodato de la Terminal de Ómnibus de la ciudad capital, en un acuerdo entre el Gobierno Provincial y la Municipalidad. La medida apunta a dotar de previsibilidad al sistema y a generar condiciones para nuevas inversiones en uno de los principales nodos de transporte de la región.
Provincia y Municipio firmaron la extensión de la concesión de la Terminal de Ómnibus de Santa Fe
“Esta medida significa un salto de jerarquía para la ciudad”, destacó el ministro Gustavo Puccini tras la firma del acuerdo rubricado con el intendente Poletti. La acción consolida la articulación entre Provincia y Municipio, asegura condiciones de estabilidad para atraer inversiones privadas y proyecta mejoras en infraestructura y servicios en uno de los principales nodos de transporte del centro del país.
Durante el acto, Puccini subrayó la importancia de la articulación institucional para concretar la iniciativa. “Había que tomar una decisión sobre la renovación de la concesión y lo hicimos con una coordinación efectiva entre Provincia, Municipio y Concejo. Es una decisión santafesina que busca lo mejor para la ciudad”, señaló.
El ministro remarcó que la extensión del plazo permitirá consolidar un marco de seguridad jurídica que incentive la inversión privada y mejore la calidad de los servicios. “El tiempo brinda previsibilidad para quienes apuestan por este espacio. Hoy hay una visión compartida entre los distintos niveles del Estado que permite avanzar con claridad hacia el futuro”, afirmó.
En ese sentido, sostuvo que la renovación implicará un salto cualitativo para la terminal y su entorno. “Habrá más inversiones y mejores propuestas. Además, nos estamos preparando para un escenario de mayor movimiento turístico, con eventos como los Juegos Suramericanos, que traerán visitantes a la ciudad”, agregó.
Previsibilidad
Por su parte, el intendente Juan Pablo Poletti destacó el trabajo técnico que permitió alcanzar el acuerdo y valoró el acompañamiento provincial. “No fue un proceso sencillo, pero se logró un entendimiento que garantiza estabilidad a largo plazo”, indicó.
A su turno, el subsecretario de Transporte y Logística, Jorge Henn, señaló que la medida refuerza el rol estratégico de la terminal como centro de movilidad. “Por aquí transitan miles de historias todos los días. Otorgar previsibilidad es clave para ordenar su funcionamiento y fortalecer la gestión”, explicó.
Finalmente, la subsecretaria de Producción y Empleo municipal, Rosario Alemán, puso en valor el impacto operativo del espacio. “La terminal recibe unos 20.000 pasajeros diarios, con alrededor de 600 servicios y más de 30 locales comerciales. Todo esto requiere planificación y certezas”, concluyó.
Del acto participaron también la jefa de la URI, Margarita Romero; el presidente del Puerto de Santa Fe, Leandro González; el secretario de Gobierno, Control, Movilidad y Seguridad Ciudadana, Sebastián Mastropaolo; el diputado provincial José Corral; el presidente del Concejo Municipal, Sergio Basile, junto a concejales de la ciudad.