Por 20 años

Provincia y Municipio firmaron la extensión de la concesión de la Terminal de Ómnibus de Santa Fe

“Esta medida significa un salto de jerarquía para la ciudad”, destacó el ministro Gustavo Puccini tras la firma del acuerdo rubricado con el intendente Poletti. La acción consolida la articulación entre Provincia y Municipio, asegura condiciones de estabilidad para atraer inversiones privadas y proyecta mejoras en infraestructura y servicios en uno de los principales nodos de transporte del centro del país.