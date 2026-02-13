Avanza la reparación histórica de la Terminal de Ómnibus de Rafaela

La Terminal de Ómnibus de Rafaela, punto neurálgico para la conectividad urbana y regional, experimenta un proceso de recuperación integral que busca atender un reclamo histórico de los ciudadanos.
Se ejecutan trabajos de recambio de losas y reconstrucción de la base de hormigón en la Terminal de Ómnibus, una obra histórica reclamada por vecinos y usuarios. El proyecto forma parte de un plan integral de mejoras que incluye la renovación de la fachada y la optimización de la infraestructura general del espacio.
La Terminal de Ómnibus de Rafaela, punto neurálgico para la conectividad urbana y regional, experimenta un proceso de recuperación integral que busca atender un reclamo histórico de los ciudadanos.
Los trabajos, a cargo de la Secretaría de Infraestructura, Servicios y Ambiente de la Municipalidad de Rafaela, se concentran en el sector de ingreso de los colectivos, donde se realiza el recambio de las losas de hormigón.
Según explicó el secretario de Infraestructura, Nicolás Asensio, el trabajo implica la demolición de las losas existentes y la reconstrucción completa de la base de hormigón.
“Se trata de un trabajo complejo porque el estado de la base de asiento solo puede evaluarse una vez retiradas las losas deterioradas. Por esto, el plazo final dependerá de estas condiciones y de cómo acompañe el clima”, detalló.
Esta intervención asegura que la Terminal recupere estabilidad y durabilidad, garantizando la seguridad de los colectivos y los pasajeros que circulan diariamente por el predio.
La Terminal de Ómnibus constituye una puerta de entrada y salida fundamental para la ciudad. Durante años, vecinos y usuarios reclamaron mejoras en su infraestructura, considerando que se trata de un espacio estratégico para la movilidad urbana y regional.
La gestión del intendente Leonardo Viotti decidió atender estos pedidos, elevando al Concejo Municipal un proyecto de ordenanza que permitió regularizar la situación contractual y ejecutar las obras de infraestructura y mantenimiento necesarias.
El acuerdo de intervención establece que el Municipio ejecutará una serie de mejoras en la infraestructura general de la Terminal antes del 31 de mayo de 2026. Además, contempla la entrega de 400 litros de pintura para renovar por completo la fachada, con mano de obra a cargo del concesionario y fecha máxima de finalización el 31 de julio de 2026.
Con estas obras, la Terminal de Ómnibus no solo recuperará su funcionalidad y seguridad, sino que también mejorará la experiencia de los usuarios y reforzará la conectividad de Rafaela con la región.