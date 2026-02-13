Departamento Castellanos

Avanza la reparación histórica de la Terminal de Ómnibus de Rafaela

Se ejecutan trabajos de recambio de losas y reconstrucción de la base de hormigón en la Terminal de Ómnibus, una obra histórica reclamada por vecinos y usuarios. El proyecto forma parte de un plan integral de mejoras que incluye la renovación de la fachada y la optimización de la infraestructura general del espacio.