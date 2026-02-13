Multitudinaria jornada de integración para adultos mayores en Villa Gobernador Gálvez

Más de 600 personas mayores provenientes de distintas instituciones y municipios de la región participaron de un encuentro recreativo y deportivo desarrollado en el Parque Regional de Villa Gobernador Gálvez.
La actividad fue organizada por la Municipalidad local con el acompañamiento del Gobierno de Santa Fe, a través de la Dirección Provincial de Inclusión de Personas Mayores.
Durante el evento se realizaron propuestas deportivas y recreativas como newcom, tejo, ajedrez y truco, además de una caminata por el predio y ejercicios en la pileta.
El intendente Alberto Ricci destacó: “Disfrutamos una hermosa jornada con adultos mayores no sólo de nuestra ciudad, sino también de localidades vecinas como Rosario, Alvear, Soldini y Álvarez. Es una alegría poder recibir a tanta gente participando de estas actividades”.
El Parque Regional ofreció sus instalaciones durante toda la jornada, permitiendo el desarrollo simultáneo de actividades al aire libre y en espacios cerrados.
“El predio permite ser disfrutado durante todo el día y genera las condiciones para encuentros de esta magnitud”, remarcó el mandatario local.
Ricci también subrayó que las políticas destinadas a personas mayores en la ciudad se sostienen de manera permanente.
“En Villa Gobernador Gálvez, el área de Adultos Mayores funciona durante todo el año, no sólo en temporada de verano. Las actividades se desarrollan en instituciones como el Club Sportivo, Club Sarmiento, Punto Violeta y Club Recreativo, con talleres y propuestas recreativas en distintos puntos de la ciudad”, explicó.