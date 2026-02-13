Más de 600 participantes

Multitudinaria jornada de integración para adultos mayores en Villa Gobernador Gálvez

Más de 600 adultos mayores de distintas localidades participaron de una jornada recreativa y deportiva en el Parque Regional de Villa Gobernador Gálvez. El encuentro fue organizado por el municipio local con el acompañamiento del gobierno provincial.