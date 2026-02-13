#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
Más de 600 participantes

Multitudinaria jornada de integración para adultos mayores en Villa Gobernador Gálvez

Más de 600 adultos mayores de distintas localidades participaron de una jornada recreativa y deportiva en el Parque Regional de Villa Gobernador Gálvez. El encuentro fue organizado por el municipio local con el acompañamiento del gobierno provincial.

Villa Gobernador Gálvez fue epicentro de una masiva jornada para personas mayoresVilla Gobernador Gálvez fue epicentro de una masiva jornada para personas mayores
Seguinos en
Por: 

Más de 600 personas mayores provenientes de distintas instituciones y municipios de la región participaron de un encuentro recreativo y deportivo desarrollado en el Parque Regional de Villa Gobernador Gálvez.

Villa Gobernador Gálvez fue epicentro de una masiva jornada para personas mayoresVilla Gobernador Gálvez fue epicentro de una masiva jornada para personas mayores

La actividad fue organizada por la Municipalidad local con el acompañamiento del Gobierno de Santa Fe, a través de la Dirección Provincial de Inclusión de Personas Mayores.

Una jornada de integración y actividad física

Durante el evento se realizaron propuestas deportivas y recreativas como newcom, tejo, ajedrez y truco, además de una caminata por el predio y ejercicios en la pileta.

Mirá tambiénLa transformación del entorno del Arroyo Cañada de Gómez ya supera el 60% de avance

El intendente Alberto Ricci destacó: “Disfrutamos una hermosa jornada con adultos mayores no sólo de nuestra ciudad, sino también de localidades vecinas como Rosario, Alvear, Soldini y Álvarez. Es una alegría poder recibir a tanta gente participando de estas actividades”.

Un espacio preparado para el encuentro regional

El Parque Regional ofreció sus instalaciones durante toda la jornada, permitiendo el desarrollo simultáneo de actividades al aire libre y en espacios cerrados.

Mirá también“En el Barro 2” ya está en Netflix: quién es quién en la nueva guerra por La Quebrada

“El predio permite ser disfrutado durante todo el día y genera las condiciones para encuentros de esta magnitud”, remarcó el mandatario local.

Trabajo sostenido durante todo el año

Ricci también subrayó que las políticas destinadas a personas mayores en la ciudad se sostienen de manera permanente.

Villa Gobernador Gálvez fue epicentro de una masiva jornada para personas mayoresVilla Gobernador Gálvez fue epicentro de una masiva jornada para personas mayores

“En Villa Gobernador Gálvez, el área de Adultos Mayores funciona durante todo el año, no sólo en temporada de verano. Las actividades se desarrollan en instituciones como el Club Sportivo, Club Sarmiento, Punto Violeta y Club Recreativo, con talleres y propuestas recreativas en distintos puntos de la ciudad”, explicó.

Seguinos en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Rosario
Eventos Culturales

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro