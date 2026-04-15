El boleto del transporte interurbano en Santa Fe volverá a subir. El Gobierno provincial autorizó una actualización tarifaria del 30,57% para las empresas del sector, luego del pedido de recomposición impulsado por el impacto del combustible, el tipo de cambio y los costos salariales.
Santa Fe autorizó un aumento del 30,57% en el transporte interurbano
El Gobierno provincial habilitó una actualización tarifaria para las empresas de transporte interurbano. El ajuste será del 30,57%, por debajo del 40% que había solicitado el sector, y responde sobre todo al fuerte aumento del combustible.
La suba será inferior a la que habían solicitado las compañías, que pretendían un incremento cercano al 40%. Finalmente, la Provincia resolvió aplicar un porcentaje menor tras el estudio técnico realizado por la Secretaría de Transporte y Logística, con el argumento de evitar un golpe mayor sobre el bolsillo de los usuarios.
Hasta ahora, el cuadro tarifario se mantenía sin cambios desde agosto de 2025, con costos calculados sobre valores de junio del año pasado. Desde entonces, el combustible acumuló una suba del 57,4%, uno de los principales factores que empujaron el reclamo empresario.
Qué explica el aumento del boleto
Desde el Ejecutivo provincial señalaron que la actualización responde en primer lugar al encarecimiento del combustible, un insumo central para el funcionamiento de las unidades. A eso se sumó la variación del tipo de cambio, cercana al 20%, que impacta sobre repuestos y mantenimiento.
También pesó la evolución de los salarios de los choferes, otro componente clave dentro de la estructura de costos del sistema. Con esos elementos sobre la mesa, la Provincia concluyó que correspondía una actualización, aunque por debajo del porcentaje pretendido por las empresas.
La explicación oficial buscó mostrar equilibrio entre la situación crítica del sector y la capacidad de pago de los pasajeros. Por eso, el Gobierno remarcó que la decisión fue tomada con responsabilidad y bajo la premisa de no trasladar todo el peso de los costos a la tarifa.
Desde cuándo regirá la suba
La implementación no será idéntica para todas las líneas. En los servicios que todavía no cuentan con el sistema SUBE, el aumento podrá aplicarse desde la publicación del decreto, siempre con autorización previa de la Secretaría de Transporte y Logística.
En cambio, las empresas que sí operan con SUBE deberán actualizar sus cuadros tarifarios y enviarlos al sistema nacional para su validación e implementación. Eso implica que en esos casos el impacto del nuevo valor puede tener un ritmo distinto según el circuito administrativo.
El esquema deja en evidencia otra dificultad del sistema: la demora en la implementación plena de SUBE en parte del transporte interurbano santafesino, una situación que desde la Provincia también adjudican a trabas del Gobierno nacional.
El reclamo de Santa Fe por los subsidios
La actualización tarifaria volvió a poner en el centro la discusión por la distribución de los recursos nacionales. Desde el Gobierno provincial remarcaron que Santa Fe sigue excluida de los subsidios al transporte de pasajeros que Nación concentra en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense.
En ese marco, sostuvieron que la desigualdad se profundiza pese a los aportes que realiza la provincia. Según los datos oficiales, Santa Fe ya destinó con fondos propios $193.039.457.925, incluyendo el Boleto Educativo, y desde enero de 2024 hasta ahora los aportes acumulados ascienden a $703.761 millones.
La crítica oficial apuntó al reparto del impuesto a los combustibles. Siempre de acuerdo con la información provincial, de los $706.761 millones aportados por Santa Fe desde 2024 solo regresaron $133.000 millones, es decir, apenas el 19% de lo recaudado y sin asignación para el transporte de pasajeros.
Ese punto fue presentado por el Ministerio de Desarrollo Productivo como una muestra de la desventaja con la que corren las provincias frente al AMBA. El argumento es que los santafesinos aportan al sistema, pero no reciben un retorno equivalente para sostener el servicio local.