Como es de público conocimiento, el Gobierno Nacional estableció un nuevo esquema para determinar el subsidio que remite a las jurisdicciones de la Argentina en concepto de Atributo Social de la Tarjeta SUBE dentro de lo que es el sistema de pasajeros por colectivos. La decisión consta en la Resolución 40/2026, publicada días atrás en el Boletín Oficial.
Colectivos en Santa Fe: cómo podría impactar el congelamiento de subsidios para atributos sociales
Ya no se actualizarán estas compensaciones. Y se deberá cubrir a nivel jurisdiccional el desfasaje financiero. Para Poletti, la medida es "injusta" y "rompe el sistema". Hay preocupación en el sector empresario.
Este beneficio abarca a quienes son titulares de, por ejemplo, la Asignación Universal por Hijo (AUH); las Becas Progresar; jubilaciones y pensiones de Anses y Monotributo Social, entre otros grupos de personas que necesitan de alguna prestación del Estado para su subsistencia.
El descuento que cubría Nación era del 55% sobre el valor total del boleto de colectivos. La Administración Central lo compensaba girando los montos correspondientes a las empresas prestatarias del interior del país que trasladaron a personas beneficiarias de algún atributo social.
Ahora, la administración de Javier Milei decidió que ese descuento “será reconocido hasta el monto que resulte de aplicar dicho porcentaje sobre la tarifa de referencia”. Y estas tarifas referenciales serán “las contenidas en los cuadros tarifarios de cada jurisdicción (de la Argentina) al 30 de junio de 2026”.
En limpio: ese porcentaje de subsidio sobre cada atributo social que cubría Nación ahora quedó "congelado". El Gobierno nacional no los eliminó, pero ya no toma como base las "tarifas reales" vigentes en cada localidad del país donde funciona el Sistema SUBE.
Si hay una nueva actualización de las tarifas de colectivos, ¿quién cubrirá ese desfasaje que quedará entre la tarifa de referencia nacional ("freezada") y las tarifas reales que se determinen, en función del aumento de combustibles, gastos operativos , inflación y sueldos a choferes, entre otras variables?
Aparecen varios actores que a la postre resultan ser evidentes: las provincias, los municipios, quienes cuentan con el atributo social y quienes no, es decir, todo el universo de usuarios de los sistemas de transporte público de pasajeros por colectivos.
Qué dijo Poletti
El intendente de la ciudad de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, habló con la prensa y cuestionó la medida nacional: "Se congela el aporte del subsidio social y esto es lo que no se termina de entender; congelar un atributo social, con los aumentos (de tarifas) que tuvimos que terminar autorizando", declaró.
"Porque ellos (por Nación) sacaron el subsidio a los colectivos (fondo Compensador del Transporte para el interior del país), y ahora nos congelan el atributo, pero sin congelar la nafta… Va a llegar un momento en que el precio del combustible subirá, el atributo quedará igual y, otra vez, el sistema se rompe", cuestionó.
Luego adelantó que desde el Consejo Federal de Intendentes de Argentina (COFEIN), se hará una presentación formal ante la secretaría de Transporte de la Nación, donde se requerirán explicaciones respecto de los porqués de esta medida.
"Los santafesinos seguimos aportando impuestos nacionales a la Nación, pero nos congela lo poquito que volvía en materia de subsidios, que eran los atributos sociales que estaban garantizados", volvió a criticar.
"Si hubiera estabilidad económica con la inflación en cero, estaríamos de acuerdo con que el atributo sea cero... Pero mientras haya un 2, 3% de inflación (mensual) y la nafta suba un 4, 5%, el sistema de colectivos (su sostenimiento) se romperá", insistió el intendente en su concepto.
Hasta en Buenos Aires, donde la tarifa de colectivo está subsidiada, "se tuvo que aumentar -dijo luego-. Pero allá no pasa los 1.000 pesos y nosotros acá estamos en unos 1.900 pesos el boleto frecuente. Es totalmente injusto: hablamos de un gobierno federal, pero se centraliza todo en CABA", volvió a cargar.
"Baldazo de agua fría"
Desde el sector empresario del rubro del transporte público nucleado en la ATAP/FATAP, las consideraciones sobre esta nueva medida del Gobierno Nacional también fueron críticas, al tiempo que echaron un manto de preocupación e incertidumbre sobre cómo se sostendrá el sistema.
"Esto ha sido un baldazo de agua fría", graficó Víctor Zavagna, referente de Autobuses SA, una de las prestatarias del servicio de líneas urbanas en Santa Fe capital. Desde una mirada más técnica, explicó las implicancias de la resolución.
Con esta medida, y al no tener Nación injerencia sobre los costos y la determinación de esta tarifa (esto se argumenta en la resolución), “se va a limitar al liquidar el subsidio al valor de la tarifa de junio de 2026”, explicó.
Entonces, ¿qué va a generar esto en concreto? "Que en los próximos incrementos tarifarios habrá una limitación en el denominado subsidio a la demanda, muy escueto a decir verdad, que giraba Nación a los sistemas de transporte público", precisó el referente.
"Se está 'topeando' el único recurso que subsidia la Nación. Lo cierto es que el usuario seguirá teniendo el descuento por atributo social, pero las empresas no van a recibir el 55% del valor del boleto, sino un monto inferior con relación a la tarifa de referencia de junio de este año" añadió.
Zavagna advirtió "que se va a perjudicar al usuario", porque "si Nación no pone la plata, y Provincia y Municipalidad no compensan (el desfasaje), esto se trasladaría a una mayor tarifa. Es un círculo vicioso que termina excluyendo al usuario del sistema que paga la tarifa plana (es decir, el monto completo, no subsidiado), que cada vez viaja menos en colectivo", cerró.