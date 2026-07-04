Los hechos y asuntos públicos de los últimos días en la ciudad de Santa Fe, narrados por El Litoral, muestran en parte el “termómetro” que mide las siempre variables temperaturas de la política vernácula. Es interesante analizar los hechos recientes y, más aún, mirar lo que se viene para lo que queda de 2026.
El "termómetro" político en Santa Fe ciudad: entre la vorágine coyuntural y la segunda mitad del año
Los cambios en los atributos sociales para el sistema de colectivos; la falla crítica en los hornos crematorios; las tensiones con la oposición en el Concejo y la cercanía de los Odesur como gran “pièce de résistance”, algunos elementos de análisis.
Primero, un repaso de la coyuntura. Hubo de todo, pero las obras públicas están en el primer lugar del podio. Por ejemplo, se inauguró la remodelación del cantero central de la Av. J. J. Paso (Acuerdo Capital), y se relanzó desde el municipio el Fondo Solidario de Cloacas, que se hará mediante contribución por mejoras en un área de barrio Roma.
También, está activa la remodelación de la Plaza Italia, frente a la Legislatura provincial, con un proceso participativo y comunitario para su remodelación; la licitación de tres paradores de playa, de cara a los Juegos Odesur 2026; y se firmó un acuerdo de turismo en interconexión con la vecina ciudad de Paraná.
Activa presencia
Al intendente Juan Pablo Poletti se lo ve con una activa presencia en actos, eventos conmemorativos e inauguraciones de obras de dimensiones diversas (desde las más pequeñas hasta las más importantes). Además, fue incorporado de manera oficial a la Liga de Alcaldes para el Desarrollo Inclusivo de la OCDE.
Se trata de la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OCDE). A través de su persona, la capital provincial es parte de la “Championship Mayors for Inclusive Growth”, una alianza internacional de líderes “comprometidos a luchar contra las desigualdades y promover un crecimiento económico más inclusivo”.
Se ha mostrado, asimismo, un buen vínculo institucional entre la Municipalidad y el sindicato de los empleados municipales (ASOEM), relación siempre tensa en tiempos de paritarias y pagos de aguinaldos. Días atrás, se inauguró un nuevo espacio de la Dirección de Seguridad y Salud Laboral.
Las tensiones
Sin embargo, varias veces desde las oficinas de prensa municipal debieron activarse los procedimientos de gestión de crisis comunicacional. El primer caso fue a finales de junio, y tuvo como epicentro el Cementerio Municipal: una falla crítica en los hornos crematorios impidió que se puedan realizar cremaciones durante varios días.
Los deudos de los fallecidos expresaron públicamente sus quejas. Llegó a haber casi 140 servicios demorados, contó este diario. Se desplegó un plan de contingencia y, finalmente, se llegó a un acuerdo con la ciudad de Rafaela para brindar las cremaciones allí.
“El personal del Cementerio se encuentra tomando contacto individual con cada uno de los familiares afectados para ofrecerles esta alternativa de traslado a la localidad vecina. La medida es de carácter opcional; los vecinos que no lo prefieran pueden aguardar a que se habiliten las instalaciones locales”, decían fuentes municipales.
Lo último que se supo es que Litoral Gas S.A. habilitó el suministro para la puesta en funcionamiento de una de las unidades crematorias en la necrópolis local.
Candioti Sur y el SEOM
El otro episodio coyuntural fue un reclamo vecinal que nació desde barrio Candioti Sur y fue tomando fuerza y forma. Un grupo de frentistas de este sector de la ciudad comenzó a juntar firmas para que se los exima del pago del Servicio de Estacionamiento Ordenado Municipal (SEOM).
También reclamaron por la revisión del esquema de tarifas, y pusieron dudas sobre si el área del SEOM se activaría en ese barrio (y también en Candioti Norte), algo que quedó aprobado por el Concejo de forma ficta pero que, de acuerdo a lo que aseguran desde el gobierno local, no se implementará.
Después de los entredichos, Poletti salió a hablar con la prensa para desmentir esta posibilidad y aseguró que el sistema “continuará funcionando exactamente dentro de los mismos límites que tiene desde su implementación”.
"No se amplió ninguna dársena en Candioti, esto es lo mismo que estaba desde que se puso el SEOM hasta Marcial Candioti. No se amplió ni una dársena más", recalcó el intendente capitalino.
Módulo Tributario y Atributo Social
La decisión del municipio de actualizar por segunda vez (la potestad está estipulada por ordenanza) el valor del Módulo Tributario (MT), por lo que aumentarán las tasas y demás tributos de los contribuyentes, medida tomada oficialmente como “necesaria” para sostener las finanzas locales.
Hay un último elemento reciente, que también está generando cierta preocupación municipal: la decisión del Gobierno nacional de modificar el atributo social del Sistema SUBE.
El descuento del 55% para el Atributo Social seguirá vigente, pero ahora el aporte nacional se calculará sobre las tarifas de referencia definidas por Nación, no sobre el valor total del boleto que aumente en una jurisdicción. Con todo, una parte del costo deberá ser cubierto (financiado) por las provincias y municipios.
Aparecen también las tensiones permanentes con la oposición en el Concejo, que en la última sesión del primer período de sesiones ordinarias, el pasado 25 de junio, sancionó un “vendaval” de pedidos de informes sobre temas que pueden generar “urticarias” en los despachos del Palacio Municipal.
Suramericanos y posible “Niño”
Finalmente, hay que refrescar lo que se viene y lo que puede llegar a venir. En septiembre, Santa Fe capital será una de las sedes de los Juegos Suramericanos 2026, que tendrán lugar entre el 12 y el 26 de septiembre.
Se estima que del evento participarán más de 4.000 atletas de 15 países en 43 deportes y 60 disciplinas. El gobierno de la provincia viene haciendo inversiones que ha considerado como históricas en materia de infraestructura deportiva.
A la ciudad capital llegarán miles de personas de la región y de otros países. Se están mejorando espacios públicos y llegan elementos de atletismo: la última carga fueron dos contenedores con colchones de vanguardia para salto en alto y salto con garrocha, y cobertores de protección ambiental.
Dada su magnitud y trascendencia, este evento será la “pièce de résistance” para la capital, porque en algún punto “la pondrá a prueba” en materia de recepción de un aluvión turístico (tanto en la Terminal de Ómnibus como en el Aeropuerto); plazas de hotelería, capacidad gastronómica instalada, etcétera.
Respecto del posible “Niño”, para una provincia atravesada por grandes ríos, áreas rurales y centros urbanos históricamente expuestos a inundaciones, “un evento de estas características implica riesgos de anegamientos, desbordes de cursos de agua (...) y evacuaciones en sectores vulnerables”, dice una crónica de El Litoral.
Se están tomando los recaudos necesarios, tanto desde provincia como desde el municipio. Sin embargo, habrá que aguardar qué tipo de impacto (si es que se da) tendría este evento meteorológico, y qué nivel de resiliencia urbana y de mitigación de riesgo hídrico la capital y su zona de influencia han sabido desarrollar.