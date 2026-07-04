Asuntos públicos

El "termómetro" político en Santa Fe ciudad: entre la vorágine coyuntural y la segunda mitad del año

Los cambios en los atributos sociales para el sistema de colectivos; la falla crítica en los hornos crematorios; las tensiones con la oposición en el Concejo y la cercanía de los Odesur como gran “pièce de résistance”, algunos elementos de análisis.