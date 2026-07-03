Figura en los expedientes que aguardan ser tratados del Concejo de Santa Fe un proyecto de resolución que vuelve a agitar el principal debate político que tuvo lugar durante el primer período ordinario de sesiones -hoy el Deliberativo está en receso-: la crisis del transporte público de pasajeros por colectivos en la ciudad capital.
Desde el Concejo pidieron que se congele el costo del boleto de colectivos en Santa Fe: ¿sería viable?
Sectores opositores plantean un congelamiento de la tarifa actual. Quita de subsidios, caída de pasajeros y subas de combustibles, algunos factores de la crisis del transporte. Cambios de Nación en los atributos sociales.
Esta iniciativa surgió de un sector de la oposición, se encuentra en la comisión de Servicios Públicos desde el 12 de junio y plantea disponer el congelamiento de la tarifa del boleto del servicio de colectivos urbanos en Santa Fe ciudad hasta el 31 de diciembre de 2026, “manteniéndose vigente el cuadro tarifario actual”.
Además, el proyecto establece que el municipio debería garantizar que la medida (de congelamiento) “no implique reducción de frecuencias, recorridos, servicios ni condiciones de prestación para las personas usuarias”.
Asimismo, deberá informar al Concejo Municipal, de forma trimestral, la evolución de los costos del sistema, los aportes percibidos y las medidas implementadas para sostener la prestación del servicio de transporte público.
Como informó El Litoral, la última suba tarifaria fue autorizada en mayo pasado. El boleto frecuente pasó a costar de 1.720 pesos a 1.900 pesos, siempre que el usuario tenga su tarjeta registrada en una Terminal Automática SUBE (TAS). Si un usuario no registró su plástico o abona con QR, el valor de la tarifa plena a pagar es de 2.111,11 pesos.
Con relación a la progresión de los aumentos, en enero de 2024, la tarifa plena (no subsidiada) costaba 220 pesos. Así, el aumento porcentual del boleto frecuente -con SUBE registrada-, que cuesta 1.900 pesos, fue del 764%. Y el de la tarifa plena (2.111,11 pesos), de casi 860%. Todo ello en un período de 28 meses.
Los factores y el contexto
El contexto de la crisis del transporte excede a la jurisdicción local. Al asumir, el actual Gobierno Nacional eliminó el Fondo Compensador del Transporte (subsidios) para el interior del país, con lo cual el desfasaje que se produjo en la matriz de costos del servicio fue inevitable y una parte se trasladó al boleto.
También debe mencionarse la caída nominal de pasajeros; la inflación; los incrementos significativos en variables esenciales de la estructura de costos del sistema, como por ejemplo los combustibles; el salario del personal -choferes-, entre otros factores.
Ahora, como un potencial y nuevo “agravante” debe citarse que recientemente, la Nación modificó el sistema de subsidios al transporte (Resolución N° 40/2026), para los Atributos Sociales.
Con todo, el descuento del 55% para el Atributo Social seguirá vigente, pero ahora el aporte nacional se calculará sobre las tarifas de referencia definidas por el Estado Nacional, no sobre el valor total del boleto que aumente en una jurisdicción. Es decir que una parte del costo se trasladaría -seguramente- a las provincias y municipios.
“Noticias negativas al bolsillo”
La autora del proyecto legislativo en ciernes -habrá que ver, terminado el receso, si avanza en las comisiones y llega al recinto para su tratamiento- es la concejala Jorgelina Mudallel (PJ), con la coautoría de su par de bloque, Jorge Fernández, y de Violeta Quiroz (Mesas de Trabajo), entre otros ediles del arco opositor.
“Este es un proyecto que presentamos a modo de complemento de un anterior, que habíamos ingresado en febrero pasado, donde solicitábamos un ‘tope’ al aumento del boleto (ese tope sobre cada nuevo valor no podría superar el acumulado del Índice de Precios al Consumidor provincial)”, le dijo Mudallel a El Litoral.
“Nos parece que el intendente (por Juan Pablo Poletti) debe esmerarse en cuidar un poco más el bolsillo de los santafesinos. Todas las noticias son de aumento, y lo único que hace el municipio es complicar la vida cotidiana de los vecinos”, fustigó luego.
Además, con el transporte público caro, con menos frecuencia; el retorno de la gente que trabaja para volver a su casa en transporte público cada vez es más caótico”, añadió.
“Y ahora, con el anuncio de Nación (aludiendo al cambio en el esquema del Atributo Social dispuesto por Nación), seguramente llegarán más aumentos. Por eso queremos que avance este proyecto: son todas noticias negativas para el bolsillo”, insistió la edila.
Fundamentos
El congelamiento propuesto se fundamenta en que “el sostenimiento del sistema debe abordarse desde una estrategia integral que contemple mecanismos de financiamiento, eficiencia operativa y aportes de distintos niveles del Estado, evitando trasladar los mayores costos a las personas usuarias”, se sostiene en los fundamentos.
“La medida busca promover una discusión más amplia sobre el modelo de movilidad que requiere la ciudad de Santa Fe, priorizando el transporte público como herramienta de inclusión social, desarrollo urbano sostenible y reducción de desigualdades territoriales”, concluye.