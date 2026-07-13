Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región.
El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto
Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.
Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.
Tránsito en Santa Fe: intensa niebla reduce la visibilidad en rutas
Ante estas condiciones, se recomienda evitar viajar por rutas y autopistas hasta que mejore la visibilidad. En caso de hacerlo, las autoridades solicitan reducir la velocidad, aumentar la distancia entre vehículos, circular con luces bajas encendidas y no realizar maniobras de sobrepaso.
Obras y desvíos
Ruta Nacional 11 (Puerto General San Martín)
Continúan los trabajos de repavimentación entre Presidente Perón y América, de 8 a 18, con restricción de circulación en la mano hacia Timbúes.
Mano hacia el sur: habilitada para todo tipo de vehículos.
Mano hacia el norte: desvío por América, Vucetich y Presidente Perón.
Para vehículos livianos que se dirijan a Timbúes, se recomienda utilizar América o Córdoba hacia la colectora de la autopista.
En el operativo participan personal municipal, la APSV, Policía, Protección Civil y Gendarmería Nacional.
Puente Carretero Santa Fe - Santo Tomé
Por las obras de construcción del nuevo puente, continúa vigente un desvío en la cabecera santafesina, a la altura del distribuidor de CILSA.
La calzada con sentido hacia Santa Fe funciona de manera bidireccional en un tramo de aproximadamente 200 metros, por lo que se solicita circular con máxima precaución y prever demoras. Como alternativa, se recomienda utilizar la Autopista Rosario-Santa Fe.
Agencia Provincial de Seguridad Vial
Visibilidad reducida por presencia de bancos de niebla y neblina en todo el territorio Provincial. Circular con extrema precaución en rutas y autopistas.
Cortes por intervenciones en la vía pública
Francia entre Pedro Ferré y Luciano Torrent (Obras de Assa)
Av. Gral. López entre San Martín y 25 de Mayo (Obras de Assa y socavón)
Domingo Silva entre Belgrano y las Heras (Obras de Assa)
Puente Colgante entre la rotonda de la Mujer y las letras corpóreas (09.00 - 12.30 hs)
Dr. Zavalla Acceso rotonda de Club Atlético Colón ( no se va a poder acceder a Dr. Zavalla desde Santo Tomé. Av. J.J. Paso queda liberada.)
Reducción de calzada
Francia intersección con Bv. Pellegrini (Obras de ASSA.)
Entre Ríos entre 1ero de Mayo y 4 de Enero (Obras de ASSA.)
Santiago de Chile entre Gral. Mosconi y Moreno (Obras de bacheo municipal)
Urquiza y Bv. Pellegrini (Obras de ASSA)
25 de Mayo intersección con Bv. Pellegrini (cantero central) Obras de ASSA
L. Jimenez de Assua entre Alejandro Greca y Rector Pedro Martinez.(Obras de Assa)