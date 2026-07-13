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En Vivo Lunes 13 de julio de 2026

El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto

Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.

Imagen ilustrativa Créditos: Guillermo Di SalvatoreImagen ilustrativa Créditos: Guillermo Di Salvatore
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Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región.

Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.

07:54 / Lun. 13.07.2026

Tránsito en Santa Fe: intensa niebla reduce la visibilidad en rutas

Ante estas condiciones, se recomienda evitar viajar por rutas y autopistas hasta que mejore la visibilidad. En caso de hacerlo, las autoridades solicitan reducir la velocidad, aumentar la distancia entre vehículos, circular con luces bajas encendidas y no realizar maniobras de sobrepaso.

Obras y desvíos

Ruta Nacional 11 (Puerto General San Martín)

Continúan los trabajos de repavimentación entre Presidente Perón y América, de 8 a 18, con restricción de circulación en la mano hacia Timbúes.

Mano hacia el sur: habilitada para todo tipo de vehículos.

Mano hacia el norte: desvío por América, Vucetich y Presidente Perón.

Para vehículos livianos que se dirijan a Timbúes, se recomienda utilizar América o Córdoba hacia la colectora de la autopista.

En el operativo participan personal municipal, la APSV, Policía, Protección Civil y Gendarmería Nacional.

Puente Carretero Santa Fe - Santo Tomé

Por las obras de construcción del nuevo puente, continúa vigente un desvío en la cabecera santafesina, a la altura del distribuidor de CILSA.

La calzada con sentido hacia Santa Fe funciona de manera bidireccional en un tramo de aproximadamente 200 metros, por lo que se solicita circular con máxima precaución y prever demoras. Como alternativa, se recomienda utilizar la Autopista Rosario-Santa Fe.

06:48 / Lun. 13.07.2026

Agencia Provincial de Seguridad Vial

Visibilidad reducida por presencia de bancos de niebla y neblina en todo el territorio Provincial. Circular con extrema precaución en rutas y autopistas.

06:47 / Lun. 13.07.2026

Cortes por intervenciones en la vía pública

Francia entre Pedro Ferré y Luciano Torrent (Obras de Assa)

Av. Gral. López entre San Martín y 25 de Mayo (Obras de Assa y socavón)

Domingo Silva entre Belgrano y las Heras  (Obras de Assa)

Puente Colgante entre la rotonda de la Mujer y las letras corpóreas (09.00 - 12.30 hs)

Dr. Zavalla Acceso rotonda de Club Atlético Colón ( no se va a poder acceder a Dr. Zavalla desde Santo Tomé. Av. J.J. Paso queda liberada.)

06:47 / Lun. 13.07.2026

Reducción de calzada

Francia intersección con Bv. Pellegrini (Obras de ASSA.)

Entre Ríos entre 1ero de Mayo y 4 de Enero (Obras de ASSA.)

Santiago de Chile entre Gral. Mosconi y Moreno (Obras de bacheo municipal)

Urquiza y Bv. Pellegrini (Obras de ASSA)

25 de Mayo intersección con Bv. Pellegrini (cantero central) Obras de ASSA

L. Jimenez de Assua entre Alejandro Greca y Rector Pedro Martinez.(Obras de Assa)

06:45 / Lun. 13.07.2026

Desvíos de colectivos por intervenciones en vía pública

Zona afectada: Entre Ríos entre 1ero de Mayo y 4 de Enero

Línea 16 (Ida): de recorrido por San Jerónimo - 3 de Febrero - 4 de Enero  a recorrido habitual.

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