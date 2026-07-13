En los últimos años

Sin expandirse, Santa Fe creció hacia arriba como pocas ciudades del país

Un informe nacional destaca que el aglomerado santafesino registró la menor expansión territorial del país entre 2018 y 2024. El crecimiento se concentró en edificios en altura, la ocupación de lotes ya urbanizados y una planificación que desalienta el avance sobre nuevas tierras.