La reconstrucción integral de un tramo de la Ruta Provincial Nº 21 avanza en Villa Gobernador Gálvez con el objetivo de mejorar uno de los corredores más importantes para el transporte de cargas hacia el complejo portuario del Gran Rosario. La intervención comprende 7,2 kilómetros entre la autopista Rosario-Buenos Aires y la avenida San Martín.
Reconstruyen un tramo estratégico de la Ruta Provincial 21 para mejorar el acceso a la zona portuaria
La obra abarca 7,2 kilómetros entre la autopista Rosario-Buenos Aires y la avenida San Martín, en Villa Gobernador Gálvez. Incluye la reconstrucción total de la calzada, su ensanche y mejoras en la infraestructura vial para el transporte de cargas.
Se trata de una vía utilizada diariamente por una importante cantidad de camiones que abastecen las terminales portuarias e industriales de la región. El elevado tránsito pesado provocó un marcado deterioro de la calzada, motivo por el cual se decidió ejecutar una reconstrucción completa de la estructura vial.
Detalles
Los trabajos incluyen la demolición del pavimento existente y la construcción de una nueva calzada con un paquete estructural de 70 centímetros de espesor, diseñado para soportar las exigencias del transporte de cargas. Además, el proyecto contempla mejoras en la iluminación y en las condiciones generales de seguridad para la circulación.
De acuerdo con datos de la Dirección Provincial de Vialidad, en los primeros 3,5 kilómetros intervenidos sobre media calzada ya se completaron las tareas de demolición del hormigón y la excavación de caja. A su vez, avanzan la ejecución de la subrasante mejorada con cal, la subbase de suelo-cemento y la base estabilizada, en distintas etapas del proceso constructivo.
La obra presenta un avance superior al 10 % y se ejecuta por etapas para mantener la circulación vehicular durante los trabajos.
Entre las principales mejoras previstas figura el ensanche de la calzada, que pasará de 7,30 a 8,40 metros de ancho en todo el tramo intervenido. También se construirán banquinas de ripio, se renovarán las barandas peatonales, se adecuarán los desagües y se instalará nueva señalización horizontal y vertical.
La inversión supera los 8.600 millones de pesos y la ejecución está a cargo de una unión transitoria de empresas.
Infraestructura para la logística
La Ruta Provincial Nº 21 constituye uno de los principales accesos a las terminales portuarias e industriales ubicadas al sur del Gran Rosario, donde se concentra buena parte de las exportaciones agroindustriales del país. La mejora de este corredor busca optimizar la circulación del transporte pesado, reducir los tiempos de viaje y mejorar las condiciones de seguridad vial.
La intervención forma parte de un conjunto de obras que se desarrollan en el área metropolitana de Rosario para fortalecer la infraestructura logística. Entre ellas se encuentra la pavimentación de la calle Piedrabuena, en Alvear, que conectará la colectora este de la autopista Rosario-Buenos Aires con la Ruta Provincial Nº 21 y el Parque Industrial Alvear.
También continúa la construcción de la futura autovía entre el acceso a Alvear y Fighiera, un proyecto destinado a incrementar la capacidad de circulación en otro de los corredores de mayor movimiento del sur santafesino y mejorar la conectividad con el entramado industrial y portuario de la región.