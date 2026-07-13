En el sur provincial

Reconstruyen un tramo estratégico de la Ruta Provincial 21 para mejorar el acceso a la zona portuaria

La obra abarca 7,2 kilómetros entre la autopista Rosario-Buenos Aires y la avenida San Martín, en Villa Gobernador Gálvez. Incluye la reconstrucción total de la calzada, su ensanche y mejoras en la infraestructura vial para el transporte de cargas.