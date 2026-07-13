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Desintoxicación analógica: por qué cada vez más personas necesitan alejarse de las pantallas

Cada vez más personas buscan reducir el tiempo frente a las pantallas para aliviar el estrés, mejorar la concentración y recuperar espacios de descanso mental.

Desconectarse de la tecnología mejora el bienestar y el descanso.Desconectarse de la tecnología mejora el bienestar y el descanso.
 10:22
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Después de años de hiperconectividad extrema, comienza a crecer una necesidad silenciosa: recuperar espacios sin pantallas. La desintoxicación analógica aparece como respuesta al agotamiento mental, la saturación digital y la sensación permanente de no poder desconectar.

Pasamos gran parte del día frente a dispositivos. Trabajamos mirando pantallas, descansamos mirando pantallas y hasta socializamos mediante pantallas. El cerebro prácticamente no tiene pausas reales. Esto genera fatiga cognitiva, ansiedad, dificultades para dormir y una sensación constante de dispersión.

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Muchas personas ya no logran sostener momentos de aburrimiento, silencio o desconexión. El impulso automático de revisar el teléfono frente a cualquier pausa se volvió un hábito profundamente instalado. El problema es que el descanso mental necesita justamente lo contrario: menos estímulos y más presencia.

Por eso resurgen actividades analógicas como leer libros físicos, escribir a mano, practicar deportes al aire libre, cocinar, hacer talleres presenciales o compartir encuentros cara a cara. No se trata de rechazar la tecnología, sino de recuperar equilibrio.

Escribir a mano favorece la concentración y la creatividad.Escribir a mano favorece la concentración y la creatividad.

También aparece una revalorización de la socialización presencial. Después de años de vínculos mediados por pantallas, muchas personas descubren que la conexión emocional real necesita contacto humano, miradas, silencios y conversaciones sin interrupciones constantes.

La desintoxicación digital empieza incluso a ingresar en empresas y escuelas. Algunas organizaciones impulsan reuniones sin celulares, espacios de foco profundo o políticas de desconexión fuera del horario laboral. El objetivo no es disminuir productividad, sino proteger la salud mental y mejorar la calidad de atención.

Caminar al aire libre ayuda a reducir el estrés y la fatiga mental.Caminar al aire libre ayuda a reducir el estrés y la fatiga mental.

El exceso de tecnología no solo afecta la concentración. También impacta en el estado emocional. El cerebro hiperestimulado permanece en alerta constante y pierde capacidad de recuperación.

En un mundo cada vez más digital, desconectarse empieza a convertirse en una habilidad de bienestar. Porque cuidar la mente también implica darle momentos de silencio.

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