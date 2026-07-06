Opinión

Salud mental: la verdadera base del bienestar en las organizaciones

El agotamiento emocional, el estrés crónico, la ansiedad y la desconexión no aparecen de un día para otro. Son el resultado de culturas laborales donde muchas veces predominan la urgencia permanente, la sobreexigencia, la falta de reconocimiento y la imposibilidad de desconectar.