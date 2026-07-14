Con actividades gratuitas y abiertas a toda la comunidad, el Tour Suramericano invita a niñas, niños, jóvenes y personas de todas las edades a vivir la experiencia de los Juegos antes de su inicio. A través de propuestas deportivas, recreativas e interactivas, el Fan Fest itinerante lleva el espíritu suramericano a cada rincón de la provincia, promoviendo los valores del deporte y acercando a los santafesinos al mayor evento deportivo de su historia.
El Tour Suramericano lleva el espíritu de los Juegos a toda la Provincia
A dos meses del acontecimiento deportivo más importante de la historia de la Provincia, el Fan Fest itinerante ya recorrió decenas de localidades con propuestas deportivas, recreativas y culturales que acercan los Juegos Suramericanos 2026 a miles de santafesinos.
Los XIII Juegos Suramericanos 2026 se disputarán del 12 al 26 de septiembre en las ciudades de Santa Fe, Rosario y Rafaela, donde más de 4.000 atletas de 15 países competirán en 43 deportes y 60 disciplinas.
El Tour Suramericano cuenta con exhibiciones deportivas, clases abiertas, simuladores, espacios recreativos, juegos interactivos y la presencia de Capi, la mascota oficial de los Juegos. La propuesta invita a vivir una experiencia participativa que anticipa la gran fiesta del deporte sudamericano. Cada encuentro también cuenta con la participación de embajadores deportivos y referentes locales, fortaleciendo el vínculo entre el evento y las comunidades que lo reciben.
Un recorrido que comenzó en el verano
La primera etapa comenzó durante la temporada de verano con escala en la Costa Atlántica Argentina, donde se dio inicio a la promoción de los Juegos para acercar el evento a miles de turistas de todo el país.
Además, se desarrolló la activación "Playa Olímpica-Rumbo a los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026", una iniciativa del Comité Olímpico Argentino que, durante enero y febrero, estuvo presente en las playas de Mar del Plata, Pinamar, Cariló, Chapadmalal, Miramar, Villa Gesell, Rosario y Concepción del Uruguay, con competencias y exhibiciones de beach handball, vóley, fútbol playa, kite, surf y canotaje, además de propuestas culturales, recreativas y de concientización ambiental para todas las edades.
Una fiesta que recorre el territorio santafesino
En paralelo a la temporada estival, el periplo suramericano también inició su itinerario por la provincia anfitriona de los Juegos. Desde entonces, visita ciudades y localidades con exhibiciones deportivas, simuladores, espacios recreativos y actividades abiertas a la comunidad, llevando el espíritu de Santa Fe 2026 cada vez más cerca de quienes serán sus protagonistas: los santafesinos.
Con un recorrido que ya alcanzó más de 30 localidades santafesinas, además de fiestas populares, eventos deportivos y activaciones especiales, el Tour Suramericano sigue llevando la experiencia de los Juegos a todo el territorio. A través de propuestas gratuitas para todas las edades, miles de vecinos y vecinas ya comenzaron a vivir el espíritu de Santa Fe 2026 antes del inicio de la competencia.
Para conocer las próximas paradas del Tour Suramericano, se pueden consultar los perfiles oficiales de Instagram y TikTok de los Juegos: @suramericanos2026.