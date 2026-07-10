Impulsada por el Gobierno de Santa Fe junto al Comité Olímpico Argentino (COA), la propuesta "Vivamos los Juegos en la escuela" busca acercar el evento a las instituciones educativas de toda la provincia de Santa Fe mediante una colección de diez cuadernillos didácticos dedicados a distintas disciplinas deportivas.
Santa Fe impulsa "Vivamos los Juegos" para acercar el deporte a las aulas
La iniciativa busca que estudiantes y docentes de toda la provincia sean protagonistas del mayor evento deportivo de Sudamérica mediante actividades pedagógicas inspiradas en sus disciplinas y valores.
Detrás de cada disciplina hay historias de esfuerzo, trabajo en equipo, respeto y superación personal. Esos son precisamente algunos de los valores que la guía propone explorar en las escuelas a través de más de 30 actividades diseñadas para distintos niveles educativos.
“«Vivamos los juegos en la escuela» es un programa que no solo se desarrolla con los deportistas en cada una de las escuelas, sino también que lo pensamos, vivamos los juegos en el aula con material pedagógico, en este caso, para secundaria. Son materiales que trabajan distintos deportes que abordamos interdisciplinariamente pensando cómo podemos vincular al deporte en un determinado contexto”, detalló la secretaria de Educación de la Provincia de Santa Fe, Carolina Piedrabuena.
Inspirada en los principios del olimpismo y adaptada especialmente para el contexto santafesino, la propuesta transforma a los Juegos en una herramienta pedagógica que permite reflexionar sobre la convivencia, la inclusión, la cooperación y el juego limpio. De esta manera, el acontecimiento deportivo deja de ser algo que ocurre únicamente en los estadios para convertirse en una experiencia compartida por toda la comunidad educativa.
Ante esto, Piedrabuena destaca que “en cada uno de estos recursos pedagógicos vamos a encontrar deportistas destacados a nivel olímpico, que es una estrategia que el Ministerio de Educación trabajó con la Comisión de Educación del Comité Olímpico Argentino, y consideramos que con estos materiales aportamos a que, en toda la provincia, independientemente de que se desarrolle o no, se identifique determinado deporte, se conozca lo que está haciendo el Gobierno en las tres sedes que se van a desarrollar los Juegos con obras, pero también se conozcan las áreas curriculares que forman parte del conocimiento que tienen que aprender los estudiantes en Santa Fe”.
Vivir los Juegos antes de que comiencen
Uno de los principales objetivos de la iniciativa es generar un vínculo entre las escuelas y los Juegos Suramericanos antes de que se encienda la llama inaugural. A través de las actividades, estudiantes y docentes pueden conocer las disciplinas que formarán parte del evento, descubrir sus reglas, comprender sus valores y sentirse protagonistas de una celebración que tendrá a Santa Fe como escenario.
La propuesta también pone en valor el rol de la Educación Física como espacio para el aprendizaje de habilidades sociales y emocionales. Cada actividad busca que el deporte sea una oportunidad para fortalecer la empatía, el respeto por las diferencias, la resolución pacífica de conflictos y la construcción de vínculos saludables.
Un legado que permanece
Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 dejarán nuevas infraestructuras, espacios deportivos y mejoras urbanas. Pero también aspiran a dejar algo menos visible y más duradero: una generación de niñas, niños y jóvenes que descubran en el deporte una herramienta para aprender, convivir y crecer.
“La natación puede definir a una persona o una persona elegir la natación porque tiene, como nosotros, ríos cercanos, o en el norte de la provincia, dependerá de que tenga una obra de infraestructura. Y es ahí donde ponemos en valor las obras que se desarrollan en el marco de estos juegos: La pista de ciclismo en Rafaela va a permitir que muchos estudiantes piensen en ese deporte como una disciplina nueva que antes no la pensaban”, describió la secretaria de Educación respecto al legado que deja el certamen.
El deporte como puerta de entrada al aprendizaje
La propuesta también demuestra cómo los grandes acontecimientos deportivos pueden transformarse en herramientas pedagógicas. En esa línea, se trabajó en un cuadernillo que toma como eje el Mundial de Fútbol 2026.
“Trabajamos el fútbol, porque también nos atraviesa el mundial en este momento y para eso comenzamos con un disparador «¿Qué late detrás de cada gol?». La propuesta es un material sobre fútbol, interdisciplinario que también está disponible en cinco idiomas más: italiano, portugués, francés, inglés y alemán que son los idiomas que muchas de nuestras escuelas trabajan. En los institutos están usando este material e incorporando una política lingüística que es muy importante para el sistema educativo”, cerró la funcionaria del Ministerio de Educación.
El material se encuentra disponible de manera digital en el campus educativo del Ministerio de Educación. Se accede ingresando a https://campuseducativo.santafe.edu.ar/vivamos-los-juegos-en-la-escuela/