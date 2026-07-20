A ocho semanas del inicio de los Juegos Suramericanos 2026, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, recorrió este lunes las obras que se ejecutan en Rafaela y que se encuentran en su etapa de finalización de cara al evento deportivo internacional. Lo hizo acompañado por el intendente Leonardo Viotti y funcionarios provinciales y regionales, así como los encargados del seguimiento de los trabajos.
Rafaela: Pullaro recorrió las obras de los Juegos Suramericanos y resaltó su avance
El gobernador supervisó el avance de la infraestructura deportiva junto al intendente Leonardo Viotti. Aseguró que los trabajos están en su etapa final y remarcó el impacto que tendrán los Juegos Suramericanos tanto en el deporte como en la economía regional.
Durante la visita, Pullaro manifestó su satisfacción por el estado de avance de los proyectos y aseguró que los plazos previstos se están cumpliendo. “La verdad que estoy muy contento, venimos cumpliendo los plazos, plazos cortos como nos propusimos, porque era todo un desafío llevar adelante cada una de estas obras”, expresó.
El mandatario destacó que el desafío no solo fue económico, sino también de gestión, al demostrar que el Estado puede ejecutar obras de gran magnitud en tiempos reducidos. “Ver hoy que tienen un 90% o más de avance la mayoría de las obras de los Juegos Suramericanos a mí me genera emoción y ansiedad”, afirmó.
Un legado para Rafaela y toda la región
Pullaro sostuvo que la infraestructura deportiva trascenderá la realización de la competencia internacional y quedará como patrimonio para la ciudad y la región. “Es un legado de lo que va a quedar aquí en la ciudad y en la provincia. Esta obra no va a terminar su vida con los Juegos Suramericanos, sino que va a comenzar su vida con los Juegos Suramericanos”, señaló.
En ese sentido, explicó que espacios como el microestadio permitirán desarrollar grandes eventos deportivos, culturales y musicales una vez finalizada la competencia. “Aquí van a poder hacer grandes festivales, grandes shows musicales y va a ser algo que le va a dar mucha vida a Rafaela, pero principalmente a toda la región porque es una obra pensada de carácter regional.”
El gobernador también destacó la ansiedad que existe entre los atletas. “Los deportistas están muy entusiasmados. Es una oportunidad única para los atletas de la provincia de Santa Fe y de toda la República Argentina. Ya muchos nos están pidiendo venir a entrenar unos días antes para poder ponerse a pleno.”
Asimismo, vinculó la realización de los Juegos con la transformación que impulsa la provincia. “Santa Fe piensa el deporte como una nueva etapa. Venimos de años muy difíciles en materia de violencia e inseguridad y hoy queremos mostrar una provincia volcada al deporte, a la cultura y a la educación. Estas obras muestran con mucha claridad esa vuelta de página.”
Impacto económico y turístico
Consultado sobre la organización integral del evento, Pullaro aseguró que la llegada de miles de deportistas y visitantes generará un fuerte movimiento económico. “Nuestros restaurantes, nuestros bares y nuestros hoteles realmente van a desbordar por la cantidad de personas que van a venir y eso va a generar un movimiento económico muy importante.”
También anticipó que habrá una importante participación de escuelas de toda la provincia. “Queremos que puedan venir chicos y chicas de todos los pueblos y ciudades de Santa Fe para conocer las distintas disciplinas deportivas. Estamos muy entusiasmados con eso”, añadió.
La obra entra en su etapa final
Desde el equipo técnico encargado del monitoreo de los trabajos confirmaron que la ejecución transita sus últimas etapas. Explicaron que actualmente se trabaja en la colocación de la segunda fachada, además de aberturas, revestimientos, griferías y terminaciones interiores.
“Estamos en las últimas tareas. Ya van a empezar a montar la segunda fachada, que es la parte más visible”, dijeron. También indicaron que el cronograma se mantiene sin modificaciones. “Teníamos previsto terminar las obras entre los últimos días de julio y mediados del mes de agosto, que es lo que vamos a estar haciendo.”
En cuanto al diseño de los edificios, remarcaron que fueron proyectados con criterios de accesibilidad universal. “El edificio está pensado sin barreras arquitectónicas. Tiene acceso irrestricto para todos, espacios previstos para personas con movilidad reducida y ascensores en todos los edificios públicos que estamos proyectando”, indicaron.
Viotti destacó las obras complementarias
Por su parte, el intendente Leonardo Viotti agradeció el acompañamiento del Gobierno provincial y puso el foco en las mejoras urbanas que acompañan la infraestructura deportiva. “Estamos viendo los avances en la etapa final de las obras que estamos teniendo aquí en la ciudad gracias a la decisión del Gobierno provincial de traernos estas infraestructuras muy importantes”, dijo el intendente.
El mandatario local remarcó que el beneficio no se limitará a los Juegos Suramericanos. “Quiero remarcar no solo el impacto de estas obras para el desarrollo de los Juegos, sino todo lo que va a venir después, porque nos van a permitir desarrollar distintos tipos de eventos en Rafaela”.
Además, enumeró las obras viales que se ejecutan de manera complementaria, como la ampliación de avenida Ernesto Salva, la pavimentación de avenida Podio, nuevas rotondas, ciclovías e iluminación.
“Estas obras impactan de manera directa sobre la vida de los vecinos. Se empieza a consolidar el parque regional en el sur de la ciudad y son infraestructuras que sin la decisión del Gobierno provincial no habríamos podido tener”, destacó.
Finalmente, Viotti sostuvo que el conjunto de intervenciones transformará la ciudad a largo plazo. “Va a cambiar la vida de los rafaelinos y son obras que quedarán para el disfrute de toda la comunidad”, indicó.