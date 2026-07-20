Cuenta regresiva

Rafaela: Pullaro recorrió las obras de los Juegos Suramericanos y resaltó su avance

El gobernador supervisó el avance de la infraestructura deportiva junto al intendente Leonardo Viotti. Aseguró que los trabajos están en su etapa final y remarcó el impacto que tendrán los Juegos Suramericanos tanto en el deporte como en la economía regional.