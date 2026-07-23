En el marco de los preparativos para los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, las integrantes de la Selección argentina de hockey sobre césped Agustina Albertario y Stefania Antoniazzi visitaron las obras que se ejecutan en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD) y el Estadio Multipropósito, dos de los escenarios que serán utilizados durante el certamen internacional.
"Van a estar a la altura": dos Leonas elogiaron las obras de Santa Fe para los Juegos Suramericanos 2026
Las jugadoras de la Selección Argentina visitaron el predio donde se desarrollarán distintas disciplinas y destacaron el impacto que tendrá la nueva infraestructura para el crecimiento del deporte en la provincia. Durante la recorrida, fueron recibidas por la vocera del Gobierno provincial, Virginia Coudannes, y el senador por el departamento La Capital, Julio Garibaldi.
Los Juegos Suramericanos se desarrollarán del 12 al 26 de septiembre de 2026 y, por primera vez en la historia de la Organización Deportiva Suramericana (Odesur), tendrán como sede central a una región integrada por las ciudades de Santa Fe, Rosario y Rafaela.
Para la organización del evento, el Gobierno de Santa Fe destinó una inversión superior a los 90 millones de dólares en infraestructura vinculada a la competencia, con financiamiento de 75 millones de dólares de la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe) y aportes del Tesoro provincial.
"El legado va mucho más allá del evento"
Durante la recorrida, la vocera del Gobierno de Santa Fe, Virginia Coudannes, destacó el avance de las obras y el impacto que tendrán una vez finalizada la competencia. "Para nosotros es un orgullo, porque enaltece también lo que tiene que ver con los Juegos Suramericanos que ya están muy cerquita de aterrizar el 12 de septiembre en la provincia", expresó.
Además, señaló que actualmente "tenemos más de 20 obras en ejecución en toda la provincia respecto a los Juegos, tanto de infraestructura urbana, deportiva como las villas" y remarcó que "en el CARD el avance de obra es muy importante, ya más del 80%".
Coudannes subrayó que el principal objetivo trasciende la competencia deportiva: "Es el legado que queda de los Juegos más allá del evento, para los santafesinos, la infraestructura deportiva para el evento, pero también para el desarrollo del deporte local, regional y de la República Argentina".
Impacto en las nuevas generaciones
El senador provincial por el departamento La Capital, Julio "Paco" Garibaldi, celebró la presencia de las dos jugadoras de Las Leonas y puso en valor el impacto que tendrá el certamen para las nuevas generaciones.
El legislador recordó la transformación del predio donde se construye el estadio y afirmó que Antoniazzi "conoce que acá antes no había nada y hoy hay semejante estadio".
Asimismo, remarcó que ambas deportistas compartirán una clínica destinada a jóvenes sobre liderazgo, motivación y trabajo en equipo.
"Es el deporte que es lo más sano y lo más lindo que puede haber", sostuvo Garibaldi, y agregó que los Juegos Suramericanos "van a ser competencia de élite, de primer nivel con miles y miles de deportistas, pero también un legado en infraestructura y en valores".
Grandes anfitriones
Tras recorrer las instalaciones, Agustina Albertario destacó la importancia de que eventos de esta magnitud se desarrollen en el país. "Me encanta que estos torneos se realicen en nuestro país para fomentar el deporte, así que muy contenta", afirmó.
La delantera de Las Leonas elogió el avance de las obras y expresó su confianza en la organización santafesina: "Todavía está en construcción, pero ya lo que se ve es muy lindo, muy imponente, así que no tengo dudas que van a estar a la altura".
También resaltó el compromiso de los deportistas argentinos cuando representan al país. "El deportista argentino siempre va a dar todo, va a dejar la bandera en lo más alto y más cuando es local, así que van a tener un gran espectáculo", aseguró.
En otro tramo de sus declaraciones, Albertario se refirió al acompañamiento que recibe el seleccionado argentino y señaló: "Uno cuando juega y representa al país, lo que más queremos es ganar y dejar al país en lo más alto". Además, al recordar la reciente derrota de la Selección argentina de fútbol, afirmó: "Siento que el país está orgulloso de ellos".
El crecimiento del hockey santafesino
Por su parte, la santafesina Stefania Antoniazzi aseguró que la realización de los Juegos representará una oportunidad única para acercar el deporte a las nuevas generaciones.
"Es muy importante para los más chicos y los deportistas de la ciudad, que puedan tener tan cerca un juego, que se puedan acercar a verlo, que vean qué deporte les gusta", expresó.
La jugadora también celebró el crecimiento de la infraestructura para el hockey en Santa Fe. "Me pone muy contenta que se esté haciendo otra cancha de agua acá. Eso va a ayudar a que se desarrolle mucho más el hockey", afirmó, al recordar que ella comenzó su formación en canchas de césped natural.
Finalmente, se refirió al mensaje que busca transmitir a quienes sueñan con llegar al alto rendimiento: "Es un mix de todo", dijo al hablar del esfuerzo, el entrenamiento y la preparación mental que requiere convertirse en una deportista de élite.