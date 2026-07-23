Recorrido por el CARD

"Van a estar a la altura": dos Leonas elogiaron las obras de Santa Fe para los Juegos Suramericanos 2026

Las jugadoras de la Selección Argentina visitaron el predio donde se desarrollarán distintas disciplinas y destacaron el impacto que tendrá la nueva infraestructura para el crecimiento del deporte en la provincia. Durante la recorrida, fueron recibidas por la vocera del Gobierno provincial, Virginia Coudannes, y el senador por el departamento La Capital, Julio Garibaldi.