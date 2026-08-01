Este domingo

A 40 días del inicio de los Juegos Suramericanos, Rosario enciende la cuenta regresiva oficial

Con una convocatoria para toda la familia este domingo se pondrá en marcha el Portal Suramericano frente al Monumento a la Bandera. Es uno de los tres que señalarán a Rosario, Santa Fe y Rafaela como ciudades oficiales de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.