Rosario empezará a vivir oficialmente la recta final hacia los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Este domingo 2 de agosto, a 40 días del comienzo de la competencia, se encenderá el reloj del Portal Suramericano, que iniciará la cuenta regresiva hacia el acontecimiento que reunirá a más de 4000 atletas de 15 países, del 12 al 26 de septiembre.
A 40 días del inicio de los Juegos Suramericanos, Rosario enciende la cuenta regresiva oficial
Con una convocatoria para toda la familia este domingo se pondrá en marcha el Portal Suramericano frente al Monumento a la Bandera. Es uno de los tres que señalarán a Rosario, Santa Fe y Rafaela como ciudades oficiales de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.
Las actividades se concretarán en torno al Portal Suramericano, emplazado en el Parque a la Bandera frente a la Proa del Monumento Nacional a la Bandera. La agenda comenzará a las 9 con una activación del Tour Suramericano, que ofrecerá propuestas deportivas y recreativas para toda la familia. A las 10.30 se presentará el grupo rosarino Música para Volar con un repertorio colmado de hits del rock nacional y, a las 11.30, llegará el momento del encendido oficial del reloj con el contador de la cuenta regresiva.
La vocera del Gobierno Provincial, Virginia Coudannes, señaló que “Santa Fe ya está jugando los juegos, cada vez más cerca del inicio, invitamos a todos los rosarinos y a todos los vecinos de la región a que nos acompañen al comienzo de la cuenta regresiva en el Monumento a la Bandera para formar parte de este hito inicial de los Juegos Suramericanos”.
“Como dice el gobernador Maximiliano Pullaro, no solo es un acontecimiento deportivo, sino que lo más importante será el legado que dejarán estos juego para todos los santafesinos”, afirmó Coudannes.
Un ícono para las ciudades sede
El Portal Suramericano fue pensado para convertirse en una referencia permanente de Santa Fe 2026. Con más de 8 metros de altura, 7 metros de ancho y un reloj central de 3 metros de diámetro, identifica a Rosario, Santa Fe y Rafaela como ciudades sede de los Juegos y acompaña el camino hacia el inicio de la competencia.
Su diseño reúne distintos elementos que representan el espíritu deportivo. La estructura tiene la forma de la medalla oficial de los Juegos Suramericanos; en sus laterales luce la bandera argentina y la bandera de la Provincia Invencible de Santa Fe, mientras que en la base incorpora un podio, símbolo de la premiación y del esfuerzo de los atletas. En el centro, el reloj se convierte en el protagonista de esta etapa final, marcando día a día el tiempo que falta para el inicio de los Juegos.
Pero el Portal Suramericano trasciende los 15 días de competencia. Está pensado para permanecer como un recuerdo de que las tres ciudades fueron anfitrionas de una edición histórica de los Juegos Suramericanos.
Ese legado también se refleja en las obras que se están ejecutando para el evento. El Gobierno de Santa Fe invierte más de 90 millones de dólares en infraestructura deportiva y urbana, con un financiamiento externo de 75 millones de dólares otorgado por CAF - Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, además de aportes del Tesoro provincial. Una inversión que permitirá que la provincia cuente con instalaciones de nivel internacional mucho después de finalizada la competencia.
Tres ciudades, una misma cuenta regresiva
Rosario será la primera sede en poner en marcha su Portal Suramericano. En Santa Fe, el reloj con la cuenta regresiva se encenderá el 16 de agosto, cuando la Antorcha Suramericana llegue a la capital provincial. Tres días después, el 19 de agosto, será el turno de Rafaela, también con la llegada de la antorcha. Así, cada ciudad sede tendrá su propio inicio de la cuenta regresiva hacia Santa Fe 2026.