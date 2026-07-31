Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 ya comienzan a dejar uno de sus principales legados. Además de las obras de infraestructura que avanzan en Santa Fe, Rosario y Rafaela, se continúa incorporando el equipamiento deportivo que se utilizará durante la competencia y que, una vez finalizado el evento, permanecerá al servicio de clubes, federaciones, instituciones educativas y deportistas de toda la provincia.
Juegos Suramericanos 2026: Santa Fe recibió materiales de primer nivel que serán parte del legado deportivo
Pisos oficiales para vóley, equipamiento de bádminton y futuras canchas de ráquetbol forman parte del material homologado que continúa arribando a las sedes. La inversión permitirá desarrollar los Juegos y fortalecer el deporte, la educación y la organización de competencias internacionales en Santa Fe.
La inversión contempla el material necesario para las 43 disciplinas y 60 deportes que integrarán los Juegos, que se desarrollarán del 12 al 26 de septiembre y reunirán a más de 4.000 atletas de 15 países.
Todo el equipamiento responde a estándares de primer nivel internacional y cuenta con la homologación de las federaciones correspondientes, la Organización Deportiva Suramericana (ODESUR) y los protocolos establecidos por el Comité Olímpico Internacional (COI), garantizando las condiciones técnicas requeridas para competencias de alto rendimiento.
En ese marco, durante los últimos días arribaron nuevos materiales destinados a las competencias de vóley, bádminton y ráquetbol, en Rosario. Los primeros elementos descargados corresponden al piso oficial para vóley indoor, que será instalado en el Club Newell's Old Boys. En los próximos días también llegará el equipamiento para el vóley playa, que tendrá como escenario La Rural, mientras que en el Instituto Superior de Educación Física (ISEF) N° 11 ya comenzó la recepción del material homologado para bádminton y próximamente se iniciará el montaje de las canchas de ráquetbol.
La Provincia destina más de 90 millones de dólares a obras y equipamiento vinculados a los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, con financiamiento externo de 75 millones de dólares otorgados por CAF - Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, además de aportes del Tesoro provincial.
Mucho más que equipamiento
Para la directora de Logística y Operaciones de Santa Fe 2026, Eugenia Palillo, la llegada de estos materiales representa mucho más que una inversión destinada a la realización de los Juegos.
"Por decisión del gobernador Maximiliano Pullaro, la mayoría de los materiales deportivos se compraron pensando en el legado y en que la provincia pueda seguir organizando competencias internacionales. No es una inversión para quince días, sino para muchos años", afirmó.
La funcionaria destacó que cada uno de los elementos fue adquirido bajo estándares internacionales para que Santa Fe pueda albergar, en el futuro, nuevos eventos de primer nivel.
"Es equipamiento homologado que cumple con todos los estándares exigidos para competencias internacionales. Todavía no terminamos de tomar dimensión de la inversión que se está haciendo y de todo lo que va a significar para el deporte santafesino", sostuvo.
Además, remarcó que el destino del material ya fue pensado con una mirada federal. "El legado no va a ser propiedad de una sola institución. La idea es que estos materiales puedan ser utilizados por federaciones, asociaciones e instituciones deportivas de toda la provincia para seguir desarrollando competencias y formando deportistas", explicó.
El legado también llega a la educación
Una de las instituciones que más transformaciones vivirá será el Instituto Superior de Educación Física (ISEF) N° 11 de Rosario, donde el nuevo equipamiento se suma a una obra largamente esperada.
Su director, Ricardo Caruso, recordó que el instituto tiene 83 años de historia y que, por primera vez, contará con infraestructura propia de estas características.
"Estas obras son la continuidad de un proyecto que comenzó en 2017. Después de 83 años, el instituto tendrá los gimnasios que siempre necesitó y que, durante los Juegos, recibirán las competencias de bádminton y ráquetbol", explicó.
Pero, para Caruso, el verdadero valor aparecerá cuando termine la competencia. "Las nuevas instalaciones nos permitirán ampliar la calidad educativa, incorporar nuevas disciplinas y abrir muchas más actividades para la comunidad. Ese es el legado más importante", aseguró.
El director explicó que esos espacios serán utilizados para prácticas de los estudiantes, actividades de extensión, iniciación deportiva para niños y niñas, propuestas destinadas a adultos mayores y nuevas capacitaciones vinculadas al deporte.
"Tener infraestructura, material deportivo y la posibilidad de generar nuevas propuestas de formación es el sueño de todo profesor de Educación Física", expresó.
Además, destacó que la inversión también posiciona a Rosario para recibir futuras competencias internacionales y fortalece el vínculo entre el deporte, la educación y la comunidad.
Clubes que crecen junto a los Juegos
El impacto también se refleja en las instituciones deportivas que serán sede de las competencias. En el Club Newell's Old Boys, donde se disputará el vóley indoor –entre otras disciplinas–, el director del predio deportivo, Juan Costamagna, destacó que las mejoras permitirán ampliar la capacidad de la institución una vez finalizados los Juegos.
"Nuestro principal problema siempre fueron los espacios. Estas mejoras nos permitirán recibir a más chicos y chicas, desarrollar nuevas actividades y seguir creciendo como institución. Ser parte de los Juegos Suramericanos es un orgullo enorme", señaló.