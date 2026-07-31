Equipamiento internacional

Juegos Suramericanos 2026: Santa Fe recibió materiales de primer nivel que serán parte del legado deportivo

Pisos oficiales para vóley, equipamiento de bádminton y futuras canchas de ráquetbol forman parte del material homologado que continúa arribando a las sedes. La inversión permitirá desarrollar los Juegos y fortalecer el deporte, la educación y la organización de competencias internacionales en Santa Fe.