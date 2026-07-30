Juegos Suramericanos 2026

El Centro Acuático Provincial de Rosario llegó al 95% de avance y comenzó el llenado de sus piletas

La infraestructura contará con una piscina olímpica para natación, waterpolo y nado sincronizado, además de un espacio para saltos ornamentales con equipamiento de alto rendimiento y áreas complementarias para atletas y equipos técnicos.