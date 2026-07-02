El gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, recorrió este jueves las principales obras de infraestructura que se ejecutan en la zona sur de Rosario con vistas a los XIII Juegos Suramericanos 2026. La visita incluyó el Parque Héroes de Malvinas, la Villa Suramericana y el Centro Acuático Provincial, emplazados en los terrenos del ex Batallón 121.
Pullaro destacó el avance de obras para los Juegos Suramericanos en Rosario
El gobernador de Santa Fe recorrió obras clave para los Juegos Suramericanos 2026, destacando el legado deportivo y social que dejarán en la región.
La primera parada fue el Parque Héroes de Malvinas, donde el Gobierno Provincial lleva adelante una intervención integral que contempla nueva iluminación, parquización, veredas, mobiliario urbano, una CapiPlaza y la instalación de cámaras de videovigilancia integradas al sistema de seguridad Lince.
Posteriormente, el mandatario recorrió la Villa Suramericana, un complejo habitacional integrado por 254 departamentos de dos y tres dormitorios que alojará a los deportistas durante la competencia. Una vez finalizados los Juegos, las unidades serán comercializadas y pasarán a formar parte de la oferta habitacional de la ciudad.
La recorrida concluyó en el Centro Acuático Provincial, una de las obras emblemáticas del programa de infraestructura deportiva. El complejo contará con una piscina olímpica cubierta para natación, otra destinada a saltos ornamentales, además de vestuarios, sanitarios, gradas, salas técnicas y espacios auxiliares.
Desde allí, Pullaro destacó el ritmo de ejecución de los trabajos: “Esta obra está muy avanzada y eso nos pone felices. Era un desafío llegar con los plazos porque falta muy poco para los Juegos Suramericanos, que serán el evento deportivo más importante de América Latina”.
El gobernador también señaló que recorrieron los departamentos donde se alojarán los atletas y precisó que “la empresa nos los entregará a fin de mes para poder equiparlos con el confort y las condiciones que los deportistas necesitan”.
Asimismo, remarcó la trascendencia de las inversiones: “Estas son obras únicas y en Argentina hay muy pocas de esta magnitud. Fue un desafío y una gran inversión, pero realmente vale la pena que una provincia que estuvo tan golpeada por la violencia y el narcotráfico apueste al deporte, a mostrarle a toda la comunidad que podemos proyectar sus valores y, desde ese lugar, construir una mejor sociedad”.
Las obras, un legado para Santa Fe
Durante la recorrida acompañó al gobernador la senadora nacional Carolina Losada, quien destacó que las obras trascienden la competencia deportiva. “Estas obras fueron pensadas para los Juegos Suramericanos, pero constituyen un patrimonio que queda para toda la provincia. Estas piletas permitirán que nadadores de todo el país puedan entrenarse y prepararse en excelentes condiciones”, afirmó.
Además, sostuvo que “tenemos que entender que la obra pública no es una mala palabra; por el contrario, es lo que necesitamos que se haga en todo el país”.
Un centro acuático con estándares olímpicos
Por su parte, el nadador olímpico y embajador de los Juegos Suramericanos 2026, Federico Grabich, destacó la calidad de la infraestructura. “Tenemos la misma pileta en la que se compite en los Juegos Olímpicos, exactamente la misma. Lo más importante es que todo esto quedará para que los chicos de Rosario y de toda la provincia puedan entrenarse todos los días al máximo nivel, que es lo que necesita un deportista”, señaló.
Acompañaron al gobernador durante la recorrida el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini; el secretario de Gestión Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad, Federico Angelini; el secretario de Tecnologías para la Gestión, Ignacio Tabáres; y el secretario de Vinculación Institucional, Julián Galdeano.
Infraestructura deportiva
El Gobierno de Santa Fe ejecuta obras de infraestructura estratégica en Rosario, Santa Fe y Rafaela para la organización de los XIII Juegos Suramericanos. La inversión supera los 90 millones de dólares e incluye un financiamiento de 75 millones otorgado por CAF -Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe-, además de aportes del Tesoro provincial.
Las intervenciones comprenden nuevos escenarios deportivos, mejoras urbanas y obras de conectividad destinadas a fortalecer la seguridad vial, optimizar la accesibilidad y dejar un legado permanente para las comunidades anfitrionas.