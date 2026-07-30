La fisonomía de la Costanera Este de la ciudad de Santa Fe comenzó a cambiar con la instalación de un pórtico que formará parte de la presentación de los Juegos Suramericanos 2026.
Santa Fe entra en modo Juegos Suramericanos 2026: instalaron el pórtico del conteo oficial
La estructura ubicada en la Costanera Este tendrá una pantalla con los días restantes hasta el inicio de la competencia, prevista para el 12 de septiembre, mientras avanzan las obras de infraestructura deportiva en el resto de la provincia.
La vocera del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, Virginia Coudannes, confirmó que la estructura será utilizada para colocar una pantalla con la cuenta regresiva hacia el inicio del evento deportivo, que tendrá como sedes a Santa Fe, Rosario y Rafaela.
Según explicó, este domingo comenzará oficialmente el conteo en Rosario y luego se replicará en las otras ciudades anfitrionas. “La idea es dentro de unos días hacerlo en Santa Fe y después en Rafaela”, señaló.
Cuenta regresiva
Coudannes explicó que próximamente se incorporará el sistema que permitirá mostrar el tiempo restante hasta la apertura de los Juegos.
La funcionaria destacó que la instalación de estos dispositivos representa una señal concreta de la cercanía del evento deportivo. “Eso quiere decir que ya se acerca la fecha de los Juegos”, afirmó.
Los Juegos Suramericanos se desarrollarán desde el 12 hasta el 26 de septiembre y reunirán competencias en distintas disciplinas con participación de atletas de diferentes países.
Obras con estándares internacionales
La preparación de la infraestructura continúa en las tres ciudades sede. Coudannes indicó que las obras presentan un avance cercano al 90% en distintos estadios y espacios deportivos.
Entre los trabajos mencionó la incorporación de profesionales externos para garantizar estándares internacionales. “En el caso del CARD, una persona que viene de Perú, en el caso del Velódromo, una persona que viene de México”, indicó.
Además, destacó la importancia de contar con instalaciones de nivel internacional para el desarrollo deportivo. “Los estándares internacionales que tiene cada una de las infraestructuras deportivas también va a abonar a que los atletas y deportistas después puedan también presentar sus parámetros, sus números, sus puntajes en términos internacionales”, sostuvo.
El legado para la provincia
Desde el Gobierno provincial remarcaron que el impacto de los Juegos no estará limitado a la competencia, sino que también busca generar beneficios a largo plazo. “Eso también hace, no solo dejar un legado de infraestructura, sino también un legado para el desarrollo de cada uno de los deportistas”, afirmó Coudannes.
La vocera señaló que Santa Fe contará con una amplia variedad de disciplinas, incluyendo actividades vinculadas al deporte náutico, acuático, handball, tiro, atletismo y escalada, entre otras.
También destacó la participación de instituciones deportivas que se suman al proyecto. “Además de la infraestructura que se arrancó de cero, también hay infraestructura que se suma en algunos clubes que se acoplan en todo el entramado que tienen que ver las diferentes disciplinas”, explicó.
En ese sentido, remarcó que el evento tendrá impacto en distintos sectores de la economía provincial. “El legado es también todo lo que va a generar en términos de movimiento turístico, económico, comercial, gastronómico”, expresó.
Últimos preparativos
Coudannes aseguró que los trabajos ingresaron en una etapa final. “Estuvimos recorriendo con Las Leonas el otro día el estadio multipropósito. Ahí se lleva más de un 80% de ejecución”, contó.
Además, señaló que en Rosario continúan los avances en el Arena y el velódromo ya cuenta con la cartelería correspondiente. También indicó que se espera la llegada de materiales deportivos necesarios para algunas competencias.
“En el caso del Arena de Rosario es para gimnasia deportiva, por tanto necesitamos todo ese material para poder aplicarlo”, explicó, y agregó que el armado de esos elementos demandará “una semana, 10 días”, aunque aseguró que los tiempos previstos se mantienen dentro del cronograma.
La provincia también prevé incorporar a estudiantes de escuelas en los estadios y disciplinas para vincular la competencia con contenidos pedagógicos relacionados al deporte. “Muy contentos, muy orgullosos de esto, que tiene que ver con ser la capital del deporte en la República Argentina y posicionarnos también para otros eventos internacionales que seguramente van a venir”, concluyó Coudannes.