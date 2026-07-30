En Rafaela

Juegos Suramericanos 2026: así será la competencia de Ciclismo Pista con seis pruebas en disputa

La disciplina que combina velocidad, precisión y estrategia será una de las más convocantes del mega evento deportivo que tendrá lugar en la provincia de Santa Fe. En Rafaela, atletas de distintos países de la región competirán en pruebas individuales y por equipos que pondrán en escena el esfuerzo, la disciplina y la búsqueda de la excelencia deportiva.