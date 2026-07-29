En septiembre

El vóleibol de playa, una de las disciplinas más coloridas en el calendario de los Juegos Suramericanos 2026

Además del gran nivel de competencia sobre la arena, el complemento musical y la participación del público le aportan a este deporte un atractivo especial. La santafesina Virginia Zonta, embajadora de los juegos y deportista olímpica de la disciplina, anticipó detalles del certamen que se desarrollará en el Picadero del Predio Ferial Parque Independencia de Rosario.