Ciclo olímpico

Team Chile llega a Santa Fe 2026 con más de 500 deportistas y grandes figuras

Con una de las delegaciones más numerosas de los Juegos Suramericanos 2026, Chile buscará volver a ser protagonista del deporte continental. Campeones olímpicos, medallistas mundiales y jóvenes promesas integran un equipo que considera al certamen como el primer gran paso del nuevo ciclo olímpico.