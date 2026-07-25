Los Juegos Suramericanos son el evento multideportivo más importante de América del Sur. Se realizan cada cuatro años y reúnen a los mejores atletas del continente en una competencia que celebra el deporte, la integración regional y el desarrollo de nuevas generaciones, integrados al calendario de ODESUR. Entre 1978 y 2022 se han completado un total de 12 Juegos desde aquellas primeras competencias que se desarrollaron en La Paz, Bolivia y hasta la más reciente y multitudinaria edición en Asunción, Paraguay.
Suramericanos 2026: Brasil lidera cómodamente el medallero tras 12 ediciones
Los brasileños son los que más preseas han conseguido desde los primeros juegos realizados en La Paz, Bolivia, en 1978 y hasta la última edición en Asunción 2022. Tiene más de 300 condecoraciones de ventaja respecto de Colombia, su escolta en el historial. Argentina, anfitriona en este año, completa el podio con una leve ventaja en la cantidad de oros respecto de Chile.
En este 2026, entre el 12 y el 26 de septiembre, la provincia de Santa Fe será sede del evento deportivo más grande de su historia. Por primera vez, los Juegos Suramericanos se desarrollarán en tres ciudades con un nuevo proyecto organizador, con infraestructura renovada, nuevos escenarios y una visión estratégica de legado.
Con vistas a este nuevo encuentro deportivo que promete convocar a más de 4.000 atletas de 15 países, distribuidos en 43 deportes y 60 disciplinas, vale la pena repasar cómo se encuentra el medallero histórico tras las primeras 12 ediciones de los Suramericanos.
Tanto en la cantidad de preseas conquistadas, como en el número de oros obtenidos en estos casi 50 años de competencia sudamericana, el clasificador general es liderado cómodamente por Brasil con un total de 2.568 medallas que incluyen 940 doradas, 826 plateadas y 802 de bronce. En el segundo escalón aparece Colombia, acumulando 873 oros, 700 platas y 637 bronces para un total de 2210 preseas en el ámbito sudamericano.
En una disputa muy cerrada, Argentina ocupa hoy el tercer y último lugar del podio en el medallero histórico de los Juegos Suramericanos. El país que recibirá este año la 13° edición de la competencia aventaja a su par de Chile por 16 oros, con un total de 582 contra 566 de los trasandinos. Además, la delegación albiceleste consiguió 501 medallas de plata y 498 de bronce para un total final de 1581. Por su parte, el equipo chileno completa su palmarés con 512 platas y 557 bronces para un balance final de 1635 preseas entregadas por ODESUR.
En el quinto puesto del medallero histórico del evento que reúne a los mejores exponentes del deporte sudamericano aparece Venezuela con un total de 1015 medallas (295 de oro, 342 de plata y 378 de bronce), mientras que sexto asoma Ecuador con 881 preseas, divididas en 213 doradas, 265 plateadas y 403 bronces.
Completando la lista de los 10 mejores de la historia de los Suramericanos tras sus primeras 12 ediciones figuran Perú (7° con 897 medallas y 209 oros), Uruguay (8° con 369 y 76 doradas), Paraguay (9° con 163 y 35 respectivamente) y Bolivia (172 total y 27 de oro).
Los otros cinco países que han sumado medallas en las 12 primeras ediciones de los Juegos Odesur son Panamá (72), Guyana (24), Curazao (31), Surinam (24) y Aruba (22).