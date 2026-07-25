2.568 medallas

Suramericanos 2026: Brasil lidera cómodamente el medallero tras 12 ediciones

Los brasileños son los que más preseas han conseguido desde los primeros juegos realizados en La Paz, Bolivia, en 1978 y hasta la última edición en Asunción 2022. Tiene más de 300 condecoraciones de ventaja respecto de Colombia, su escolta en el historial. Argentina, anfitriona en este año, completa el podio con una leve ventaja en la cantidad de oros respecto de Chile.