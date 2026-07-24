Clasificación nacional

La delegación argentina definió a sus representantes para los Juegos Suramericanos 2026

El Parque Regional de Villa Gobernador Gálvez fue el escenario donde se disputó la eliminatoria masculina en las diferentes categorías. La competencia de Boxeo se llevará a cabo entre los días 13 al 18 de septiembre en el Estadio Invencible Rafaela, flamante recinto que construye el Gobierno de Santa Fe.